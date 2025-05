TuS Holzkirchen muss gegen Raubling Hausaufgaben machen

Der TuS Holzkirchen muss gegen den TuS Raubling gewinnen, dann winkt schon an diesem Wochenende der Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost.

Wenn man sich in den vergangenen Tagen im Umfeld des TuS Holzkirchen umgehört hat, dürfte man oftmals auf folgenden Satz gestoßen sein: „Wir haben es selbst in der Hand“, betont beispielsweise TuS-Coach Sven Teichmann immer wieder. Und so auch vor dem ersten von drei Endspielen um den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost. Spiel eins findet am Samstag (14 Uhr) an der Haid㈠straße gegen den TuS Raubling statt.

Der Optimismus ist nach der am Ende deutlichen 0:3-Pleite gegen Dornach in jedem Fall nicht verloren gegangen. „Ich bin mir zu 110 Prozent sicher, dass wir es schaffen“, stellt Teichmann klar. Nicht nur, weil der Holzkirchner Trainer mit dem jüngsten Auftritt eigentlich gar nicht so unzufrieden war. „Wir haben kurz darüber gesprochen, aber ich habe meinen Jungs gesagt, dass ich stolz war, wie sie bis zur 70. Minute gegen eine Topmannschaft gespielt haben“, sagt der TuS-Übungsleiter. Drei späte Treffer versetzten den Grün-Weißen bekanntlich aber den Nackenschlag.

Am Samstag gegen Raubling wollen die TuS-Kicker wieder als Sieger vom Platz gehen. „Es ist eine sehr unangenehme Mannschaft“, gibt Teichmann zu bedenken. „Wir müssen geduldig sein und sie in Bewegung bringen.“ Der Holzkirchner Coach weiß, wovon er spricht. Schließlich kam seine Mannschaft im Hinspiel – trotz einer klaren Überlegenheit – nicht über ein 0:0-Remis hinaus. „Wir müssen uns auch vor ihren Kontern in Acht nehmen“, meint Teichmann und fügt an: „Vielleicht können wir auch über Standards gefährlich werden.“

Allerdings werden die Holzkirchner wieder ihre Startformation verändern müssen. So fehlt Kapitän Christopher Korkor aus privaten Gründen. Damit dürfte wohl Alexander Zetterer sein Startelf-Comeback feiern. Alpay Özgül fehlte während der Woche erkrankt, hinter seinem Einsatz steht ein dickes Fragezeichen. Immerhin konnte Andreas Bauer wieder trainieren und wird wohl auf die Zähne beißen in diesem so wichtigen Spiel. „In der Situation, in der wir stecken, ist die Personalsituation nicht einfach“, sagt Teichmann.

Denn drei Punkte sind Pflicht für den TuS. Schließlich ist an diesem Wochenende alles drin. Sogar der direkte Klassenerhalt. Dafür müssen die Holzkirchner aber ihre Hausaufgaben gegen Raubling machen und gewinnen, und gleichzeitig die Konkurrenz aus Töging und Zorneding verlieren. Töging trifft zu Hause auf Peterskirchen, Zorneding muss auswärts in Siegsdorf ran. Wichtig ist für die Grün-Weißen in jedem Fall der Satz, der zuletzt häufig zu hören war: Der TuS Holzkirchen hat es drei Spiele vor Saisonende selbst in der Hand.

Markus Eham