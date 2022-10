TuS Holzkirchen mit vier Neuen: Seidl trifft mitten ins Glück Knapper Sieg gegen Grünwald

Holzkirchen – Rein inhaltlich gesehen war es wohl das Thema der bisherigen Saison für den TuS Holzkirchen: Oftmals zeigten die Grün-Weißen überaus ordentliche Leistungen, doch brachte man sich insbesondere in der Schlussphase häufig um den gewünschten Ertrag. Das war am Samstagnachmittag an der Holzkirchner Haidstraße anders.

„Es ist schön, dass du jetzt am Ende mal so ein Spiel gewinnst“, freut sich TuS-Coach Joe Albersinger über den knappen 3:2-Sieg über Grünwald. Ein überaus wichtiger Dreier für die TuS-Kicker nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg. Dabei hatte der 56-jährige TuS-Übungsleiter seine Elf erneut auf mehreren Positionen umgestellt. So standen mit Aron Mättig, Menelik Ngu Ewodo, Alexander Mehring und Florian Siebler gleich vier neue Akteure in der Startformation. Bakary Touray und Anes Ziljkic nahmen zunächst einmal auf der Bank Platz.

Unterdessen zeigt sich Albersinger von der Leistung seiner Schützlinge angetan. „Wir haben das Geschehen eigentlich ganz gut im Griff gehabt“, meint er. „Es war in der Offensive vor allem wichtig, dass wir uns zahlreiche Chancen erspielt haben.“

Eine der ersten konnte Tobias Seidl, der einen echten Sahnetag erwischte, prompt nutzen: In der 20. Minute flankte Christopher Korkor den Ball nach innen, und nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft ließ Grünwalds Schlussmann Kevin Mertens die Kugel fallen. Seidl stand in der Folge goldrichtig und schob aus kurzer Distanz zum 1:0 für Holzkirchen ein.

Anschließend zeigte sich allerdings, dass es den Grün-Weißen in dieser Spielzeit noch nicht so recht gelingen mag, einen Vorsprung ohne Probleme zu verwalten. Das Problem: das Umschaltverhalten bei eigenem Ballverlust. „Das haben wir noch nicht so gut drauf“, räumt Albersinger ein. „Da verteidigen wir im Endeffekt noch nicht konsequent genug.“