TuS Holzkirchen: Klassenerhalt oder erneute Relegation?

Der TuS Holzkirchen muss gegen den SV Siegsdorf punkten, am besten siegen, sonst droht die zweite Abstiegsrelegation in Folge.

Der TuS Holzkirchen steht mächtig unter Druck. Vor dem letzten Saisonspiel am Samstag ab 14 Uhr zu Hause gegen Siegsdorf sind die TuS-Kicker auf einen Relegationsplatz abgerutscht. Es droht also der zweite Abstieg in Folge. „Während der Woche haben wir viele Gespräche geführt und uns auch die letzte Partie gegen Zorneding noch einmal angeschaut“, berichtet Trainer Sven Teichmann. „Wir wollen und werden unsere Hausaufgaben machen, und dann sehen wir, was herauskommt.“