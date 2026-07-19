TuS Holzkirchen kassiert vier Tore von einem einzigen Penzberger – SV Miesbach siegt

Der TuS Holzkirchen verliert sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart gegen den FC Penzberg mit 2:5. Der SV Miesbach absolviert eine erfolgreiche Generalprobe.

TuS Holzkirchen – FC Penzberg 2:5 (0:3) Tore: 0:1/0:2/0:3/0:4 Bacher (18./45./45./50.), 0:5 Neziri (54.), 1:5 Freundl (74.), 2:5 Mair (84.). Die Generalprobe des TuS Holzkirchen ist misslungen. Gegen den 1. FC Penzberg mussten sich die TuS-Kicker klar mit 2:5 geschlagen geben. Dabei scheiterten die Holzkirchner insbesondere an Penzbergs Dominik Bacher, der alleine für die 4:0-Führung verantwortlich war. Teamkollege Samir Neziri legte nach 54 Minuten zum 5:0 nach.

„Ich hätte lieber mit meiner stärksten Elf gegen die gespielt, was dann auch ein tolles Spiel gewesen wäre“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „So muss man sagen, war es eine klare Geschichte.“ Maximilian Freundl und Vincent Mair verkürzten noch auf 2:5.

„Restlos zufrieden“ mit der Generalprobe

SV Miesbach – DJK Waldram 5:0 (2:0) Tore: 1:0 Ma. Veit (20.), 2:0 Hinterseher (24.), 3:0 R. Pindado (54.), 4:0/5:0 Schwarzenbach (58./87.). Gelb-Rot: Beckmann (64./DJK) Der SV Miesbach ist bereit für den Saisonstart in der Bezirksliga Ost. Trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle gewannen die Kreisstädter ihre Generalprobe gegen den Kreisligisten DJK Waldram mit 5:0.

Marinus Veit und Jakob Hinterseher trafen zum 2:0. Ricardo Pindado und Johannes Schwarzenbach sorgten für den 5:0-Endstand. „Ich bin restlos zufrieden. Alle waren sehr engagiert und haben das gut gemacht“, resümiert Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir haben uns gut nach vorn kombiniert und unsere Tore schön herausgespielt. Jetzt kann es losgehen.“

Zum Auftakt gegen den FC Töging erwartet er einen Gegner auf Augenhöhe. „Sie haben gute Einzelspieler und sich im Sommer verstärkt. Bei uns geht es nur über das Kollektiv.“