TuS Holzkirchen kassiert 0:4-Klatsche bei A-Klassist Baiernrain

Kein Durchkommen: Gegen die lauf- und kampfstarken Zeller gab es für Emil Mitterer (weiß) und den TuS Holzkirchen kaum nennenswerte Aktionen. – Foto: Jörg Wedekind

Der Bezirksligist ist im Gruppenfinale des Toto-Pokals ausgeschieden. Ex-Bayernliga-Kicker Thomas Puscher traf für die Gastgeber doppelt.

Mit dem TuS Holzkirchen hat sich am Dienstagabend im Gruppenfinale auch die letzte Landkreis-Mannschaft aus dem Toto-Pokal verabschiedet. Der Bezirksligist trat bei der SG Baiernrain/Dietramszell mit einem gemischten Team aus erster und zweiter Mannschaft an und kam beim ambitionierten A-Klassisten mit 0:4 unter die Räder. Die Spielgemeinschaft steht dank des Erfolgs im Halbfinale des Kreises Zugspitze.

„Dietramszell ist völlig verdient weitergekommen. Sie haben gekämpft wie die Verrückten und ordentlich Fußball gespielt“, sagt TuS-Trainer Michael Scherer, der den verhinderten Orhan Akkurt an der Seitenlinie vertrat. „Wir haben momentan eine Verletztenmisere und hatten dadurch eine extrem junge Mannschaft auf dem Feld. Die vielen Ausfälle konnten wir am Ende nicht kompensieren. Vor allem in der ersten Halbzeit hat es bei uns an den Basics gefehlt.“

Ex-Bayernliga-Kicker Thomas Puscher brachte die Hausherren im ersten Durchgang mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung. Zur Pause stand es bereits 3:0 für die Heimischen, die die defensiven Patzer der Holzkirchner clever ausnutzten.

„Die zweite Halbzeit war ordentlich, da haben wir es ganz gut gemacht“, sagt Scherer weiter. „Wir wären gerne weitergekommen. Aber in der Summe waren es seit Anfang Juli schon sehr viele Spiele. Wir legen jetzt den Fokus auf die Bezirksliga.“

SG Baiernrain/Dietramszell – TuS Holzkirchen 4:0 (3:0)

Tore: 1:0 Puscher (18./FE), 2:0 Puscher (34.), 3:0 Schickenrieder (41.), 4:0 Rothbauer (89.) Gelb-Rot: Faluyi (76./Holzkirchen)