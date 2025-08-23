TuS Holzkirchen ist nach Derbysieg angekommen - Diep fehlt noch länger

Der TuS Holzkirchen geht nach dem Derby-Sieg gegen den SV Miesbach gestärkt in die Partie gegen den SV Waldperlach und will die Auswärtsserie ausbauen.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen scheint in der neuen Saison angekommen zu sein. Spätestens nach dem fulminanten 2:1-Erfolg im Landkreis-Duell über den SV Miesbach. „Derbysiege tun immer gut“, bestätigt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Meine Spieler spüren, dass es funktioniert, und das steigert natürlich die Stimmung.“ Diesen positiven Gemütszustand wollen die Holzkirchner in das Auswärtsspiel am Sonntag (Anstoß 14.30 Uhr) gegen den SV Waldperlach mitnehmen.

Gleichzeitig ist die Partie im Münchner Osten das zweite Auswärtsspiel in Serie und das bislang dritte in dieser Bezirksliga-Spielzeit. Von der Auswärtsschwäche der Rückrunde ist jedenfalls nichts mehr zur spüren. Die Grün-Weißen gewannen bisher beide Auftritte auf fremdem Platz. „Ich denke, dass das nur Zufall ist, dass wir zu Hause noch nicht gewonnen haben“, meint Akkurt. „Wir hatten in den beiden Heimspielen gegen Töging und Bruckmühl nur wenige Spieler zur Verfügung.“ Im Derby gegen Miesbach während der Woche entspannte sich die personelle Situation bei den Grün-Weißen wieder, und prompt zeigten die TuS-Kicker ihre wohl beste Saisonleistung.

Dennoch wird der Holzkirchner Übungsleiter seine Startelf erneut umbauen müssen. Außenverteidiger Vincent Erlacher ist nach seiner roten Karte gesperrt, und obendrein hat sich Mittelfeldmotor Emil Albrecht in sein Auslandsstudium verabschiedet. Er wird den Grün-Weißen in jedem Fall bis zum Winter nicht zur Verfügung stehen. „Er wird uns sehr fehlen“, gesteht Akkurt. „Denn er hat es richtig gut gemacht.“

TuS erwartet „knackige Aufgabe“

Generell sei die personelle Situation im August nicht einfach. „Aber die Jungs kompensieren es gut.“ Stefan Hofinger ist genauso weiterhin im Urlaub wie Tim Feldbrach. Außerdem fehlte der zentrale Mittelfeldspieler Robert Manole zuletzt krank. Ob es zu einem Einsatz am Sonntag reichen wird, ist fraglich. Sicher fehlen wird weiterhin Gilbert Diep nach seiner Blinddarm-OP. „Ich hoffe, dass er in drei Wochen wieder ins Training einsteigen kann.“

Unabhängig von diesen Personalien avancierten andere zu den Gewinnern der vergangenen Tage. Bastian Eckl ist der Dreh- und Angelpunkt im Holzkirchner Spiel, und auch Fabio Sabbagh feierte gegen Miesbach ein starkes Startelf-Debüt. „Es war ein guter Schritt“, bestätigt Akkurt. „Auch wenn wir das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden hätten können.“

Mindestens genauso griffig will man nun die Aufgabe am Sonntag in Waldperlach angehen. „Das ist eine gut eingestellte Mannschaft“, weiß der TuS-Coach. „Es wird eine knackige Aufgabe für uns.“