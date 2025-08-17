Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TuS Holzkirchen III und SC Wörnsmühl II setzen sich ab!
TuS Holzkirchen III - FC Rottach-Egern II 3:0 – eine klare Demonstration der Offensivstärke von TuS Holzkirchen III.rn
Der 3. Spieltag brachte spannende Partien und klare Favoriten zum Vorschein. TuS Holzkirchen III und SC Wörnsmühl II bleiben nach Siegen weiterhin ungeschlagen und teilen sich die Tabellenspitze. Das Spiel zwischen SG Schaftlach / Waakirchen II und FC Hausham fand nicht statt, und das Duell in Fischbachau wurde abgebrochen, was Auswirkungen auf die endgültige Wertung haben könnte.