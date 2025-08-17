TuS Holzkirchen III und SC Wörnsmühl II setzen sich ab!

Der 3. Spieltag brachte spannende Partien und klare Favoriten zum Vorschein. TuS Holzkirchen III und SC Wörnsmühl II bleiben nach Siegen weiterhin ungeschlagen und teilen sich die Tabellenspitze. Das Spiel zwischen SG Schaftlach / Waakirchen II und FC Hausham fand nicht statt, und das Duell in Fischbachau wurde abgebrochen, was Auswirkungen auf die endgültige Wertung haben könnte.