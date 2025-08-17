 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines

TuS Holzkirchen III und SC Wörnsmühl II setzen sich ab!

TuS Holzkirchen III - FC Rottach-Egern II 3:0 – eine klare Demonstration der Offensivstärke von TuS Holzkirchen III.rn

Der 3. Spieltag brachte spannende Partien und klare Favoriten zum Vorschein. TuS Holzkirchen III und SC Wörnsmühl II bleiben nach Siegen weiterhin ungeschlagen und teilen sich die Tabellenspitze. Das Spiel zwischen SG Schaftlach / Waakirchen II und FC Hausham fand nicht statt, und das Duell in Fischbachau wurde abgebrochen, was Auswirkungen auf die endgültige Wertung haben könnte.

Heute, 16:00 Uhr
SF Fischbachau
SF FischbachauFischbachau II
SG Hausham
SG HaushamSG Hausham II
Abgebrochen

Heute, 16:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen III
FC Rottach-Egern
FC Rottach-EgernRottachEgern II
3
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SG Schaftlach / Waakirchen
SG Schaftlach / WaakirchenSG Schaftlach II
FC Hausham
FC HaushamFC Hausham
-
-
§ Urteil

Gestern, 17:00 Uhr
SC Wörnsmühl
SC Wörnsmühl Wörnsmühl II
SV Warngau
SV WarngauSV Warngau II
2
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV Hartpenning
TSV HartpenningHartpenning II
TSV Schliersee
TSV SchlierseeSchliersee II
Abgesagt

Ausblick auf den 4. Spieltag:

  • SV Bayrischzell (6.) empfängt FC Rottach-Egern II (12.) und hofft auf den ersten Saisonsieg.
  • SV Warngau II (4.) trifft auf den noch spiellosen SG Schaftlach / Waakirchen II (9.).
  • Im Topspiel fordert FC Hausham (5.) den Tabellenführer TuS Holzkirchen III (1.) heraus.
  • TSV Schliersee II (8.) kämpft gegen SF Fischbachau II (11.) um wichtige Punkte.
  • SG Hausham II (10.) trifft am 10.09. auf SV Parsberg (7.).
