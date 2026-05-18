 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

TuS Holzkirchen II unterliegt unglücklich dem reiferen Team – Föching muss sich Punkte teilen

Fußball-A-Klasse

von Benedikt Hub · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser
Die Sportfreunde Föching lagen schon 2:0 in Führung, gingen am Ende aber nur mit einem Punkt aus der Partie.
Die Sportfreunde Föching lagen schon 2:0 in Führung, gingen am Ende aber nur mit einem Punkt aus der Partie. – Foto: imago

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A-Klasse Gruppe 3 Zug
BZL Oberbayern Ost
Holzkirchen II
SG Baiernrain L
SC Deining
SF Föching

Der TuS Holzkirchen II unterliegt der SG Baiernrain/D'zell trotz starker zweiter Halbzeit. Die SF Föching verspielen beim SC Deining eine 2:0-Führung innerhalb von acht Minuten.

Keine Siege für Föching und Holzkirchen. Während sich die Sportfreunde ihre 2:0-Führung nehmen ließen, musste der TuS eine Niederlage hinnehmen.

Sa., 16.05.2026, 16:15 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen II
SG Baiernrain L / Dietramszell
SG Baiernrain L / DietramszellSG Baiernrain L
1
3
Abpfiff

TuS Holzkirchen II – SG Baiernrain/D´zell 1:3 (0:2) Tore: 0:1 Gritschneider (ET./10.), 0:2 Streicher (44.), 1:2 Bebber (52.), 1:3 Pallauf (Elfmeter/90.). Eine ansehnliche A-Klassen-Partie mit zwei starken Mannschaften sahen die Zuschauer an der Holzkirchner Haidstraße. „Baiernrain hat mich spielerisch überrascht, da sie wirklich versucht haben, Fußball zu spielen. Das war in der Hinrunde nicht so“, meint TuS-Coach Michael Scherer, der abermals einige Ausfälle kompensieren musste. Nach zwei unglücklichen Gegentreffern musste seine Mannschaft mit einem 0:2-Rückstand gegen einen reifen Tabellenzweiten in die Pause gehen. Im zweiten Abschnitt verlagerte sich das Spielgeschehen vermehrt in die Hälfte der Gäste. „Wir haben die richtig eingeschnürt und einige Torchancen gehabt“, berichtet Scherer. Dennoch habe sich der Gegner das Glück erkämpft und das Tor verteidigt. Scherer: „Am Ende hat nicht die bessere, sondern die reifere Mannschaft gewonnen.“

Gestern, 15:00 Uhr
SC Deining
SC DeiningSC Deining
SF Föching
SF FöchingSF Föching
2
2
Abpfiff

SC Deining – SF Föching 2:2 (2:2) Tore: 0:1 Wagner (13.), 0:2 März (23.), 1:2 Schmid (ET./28.), 2:2 Bacher (31.). Trotz einer 2:0-Führung mussten sich die SF Föching die Punkte mit dem SC Deining teilen. „Es war ein schlechtes A-Klassen-Spiel auf einem schwierigen Geläuf“, berichtet SF-Trainer Werner Klinke, der von einem miserablen Deininger Fußballplatz spricht. Dennoch kamen die Sportfreunde besser in die Partie und gingen durch Treffer von Felix Wagner und Thomas März in Führung. Dieser Vorsprung wurde wenig später nach Unachtsamkeiten in der Föchinger Hintermannschaft postwendend egalisiert. Im zweiten Abschnitt schleppten sich einige angeschlagene Föchinger durch die Partie. Doch trotz des optischen Vorteils für Deining, kamen die SF immer wieder gefährlich vor den Kasten, ließen die Chancen zum Sieg allerdings liegen. Klinke: „Schön wäre es gewesen, wenn wir gewonnen hätten, aber das Ergebnis geht schon in Ordnung.“