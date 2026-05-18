TuS Holzkirchen II unterliegt unglücklich dem reiferen Team – Föching muss sich Punkte teilen Fußball-A-Klasse von Benedikt Hub · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Föching lagen schon 2:0 in Führung, gingen am Ende aber nur mit einem Punkt aus der Partie. – Foto: imago

Der TuS Holzkirchen II unterliegt der SG Baiernrain/D'zell trotz starker zweiter Halbzeit. Die SF Föching verspielen beim SC Deining eine 2:0-Führung innerhalb von acht Minuten.

Keine Siege für Föching und Holzkirchen. Während sich die Sportfreunde ihre 2:0-Führung nehmen ließen, musste der TuS eine Niederlage hinnehmen. Sa., 16.05.2026, 16:15 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen II SG Baiernrain L / Dietramszell SG Baiernrain L 1 3 Abpfiff TuS Holzkirchen II – SG Baiernrain/D´zell 1:3 (0:2) Tore: 0:1 Gritschneider (ET./10.), 0:2 Streicher (44.), 1:2 Bebber (52.), 1:3 Pallauf (Elfmeter/90.). Eine ansehnliche A-Klassen-Partie mit zwei starken Mannschaften sahen die Zuschauer an der Holzkirchner Haidstraße. „Baiernrain hat mich spielerisch überrascht, da sie wirklich versucht haben, Fußball zu spielen. Das war in der Hinrunde nicht so“, meint TuS-Coach Michael Scherer, der abermals einige Ausfälle kompensieren musste. Nach zwei unglücklichen Gegentreffern musste seine Mannschaft mit einem 0:2-Rückstand gegen einen reifen Tabellenzweiten in die Pause gehen. Im zweiten Abschnitt verlagerte sich das Spielgeschehen vermehrt in die Hälfte der Gäste. „Wir haben die richtig eingeschnürt und einige Torchancen gehabt“, berichtet Scherer. Dennoch habe sich der Gegner das Glück erkämpft und das Tor verteidigt. Scherer: „Am Ende hat nicht die bessere, sondern die reifere Mannschaft gewonnen.“