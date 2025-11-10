TuS Holzkirchen II überzeugt im Derby gegen SF Föching: „Sie stehen zu Recht unten drin“

Die Holzkirchner Bezirksligareserve hat das Gemeindederby gegen die SF Föching mit einem 4:0-Erfolg deutlich für sich entschieden. „Es war vielleicht ein Tor zu viel, aber am Ende des Tages hat die individuelle Klasse, die in Holzkirchen definitiv da ist, das Spiel entschieden“, sagt SF-Trainer Werner Klinke.

Bereits im ersten Durchgang übernahmen die Hausherren überwiegend den Ball und kontrollierten das Spielgeschehen. Die Sportfreunde kamen auf dem schwer bespielbaren Holzkirchner Trainingsplatz vereinzelt zu Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Zur Halbzeit führte der TuS mit 1:0.

Kurz nach der Pause erhöhten die TuS-Kicker auf 2:0. Doch die Föchinger gaben nicht auf, sodass das Spiel weiterhin offenblieb. In der Schlussphase sorgten Gjon Rasi und Gabriel Kozina für die Entscheidung und somit dafür, dass die Derbystimmung aus dem Hinspiel ausblieb.

„Im Prinzip kann man sagen, dass es nicht ganz unverdient war“, muss Klinke zugeben. TuS-Trainer Michael Scherer sieht das ähnlich: „Am Ende war es, wie das Ergebnis schon zeigt, eine klare Angelegenheit. Föching war einfach über 90 Minuten die klar schlechtere Mannschaft, sie stehen zu Recht unten drin.“ Der Gegner habe sich auf die defensive Grundausrichtung konzentriert und über Konter versucht, sich im Spiel zu halten. Vor der Winterpause steht für beide Teams noch eine Partie an: Aufgrund von Nachholspielen müssen sie nächstes Wochenende nochmal ran.

TuS Holzkirchen II – SF Föching 4:0 (1:0) Tore: 1:0 Kome (27.), 2:0 Franz (49.), 3:0 Rasi (78.), 4:0 Kozina (90.).