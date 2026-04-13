TuS Holzkirchen II siegt – Föching verliert klar

Holzkirchen II besiegte Deisenhofen. – Foto: Manfred Ludsteck

Der TuS Holzkirchen II gewinnt in der A-Klasse 3 mit 4:2. Die Sportfreunde Föching verlieren auswärts nach einer Zeitstrafe deutlich.

TuS Holzkirchen II – FC Deisenhofen IV 4:2 (2:0) Tore: 1:0 Curic (28.), 2:0 Gashi (45.+4.), 2:1 Weber (72.), 3:1 Rasi (78.), 4:1 Zetterer (81.), 4:2 Schelle (90.+3.) Mit einer stark besetzten Mannschaft siegte die Bezirksligareserve des TuS Holzkirchen gegen die vierte Mannschaft des FC Deisenhofen. Obwohl die TuS-Kicker im ersten Durchgang phasenweise fahrig und ungenau agierten, stand ein 2:0-Halbzeitstand auf der Anzeigetafel.

In der A-Klasse 3 sicherte sich der TuS Holzkirchen II die nächsten Punkte. Die Sportfreunde Föching waren auswärts nicht erfolgreich.

„Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht. Bevor wir in Führung gehen, können wir auch schon 0:2 hinten sein“, spielt TuS-Coach Michael Scherer auf den von Keeper Maximilian Schömig gehaltenen Elfmeter an. Im zweiten Durchgang übernahmen die TuS-Kicker vermehrt die Kontrolle. „Über die Distanz hat man gesehen, dass wir einfach fitter waren als der Gegner.“

Baiernrain-Dietramszell – SF Föching 4:1 (1:1) Tore: 1:0 Fister (Elfmeter/8.), 1:1 Steinbichler (32.), 2:1/3:1/4:1 Schlickenrieder (72./76./86.) Zeitstrafe: Weichinger (Föching/62.), Schmid (Föching/90.) Eine verdiente, aber unglückliche Niederlage mussten die Sportfreunde beim Tabellenzweiten in Baiernrain hinnehmen. Nachdem die Föchinger in der Anfangsphase einen aus ihrer Sicht strittigen Elfmeter kassierten, kämpfte sich die Mannschaft von Werner Klinke zurück in die Partie. Stefan Steinbichler setzte einen Freistoß zum Ausgleich sehenswert in den Knick.

Nach Wiederanpfiff folgte die beste Föchinger Phase. „Bis zur Zeitstrafe waren wir mit denen komplett auf Augenhöhe“, sagt Klinke. Direkt nachdem die Föchinger wieder vollzählig waren, folgte ein Dreierpack von Baiernrains Florian Schlickenrieder, der damit das Spiel zugunsten der Hausherren entschied. „Das Spiel ging ein Tor zu hoch aus.“