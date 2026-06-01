TuS Holzkirchen II schlägt Meister Sauerlach – Gashi trifft fünfmal

Der TuS Holzkirchen II besiegte den Meister klar (Archivfoto). – Foto: Manfred Ludsteck

Der TuS Holzkirchen II hat den bereits vor dem Spiel feststehenden Meister der A-Klasse 3, den TSV Sauerlach, deutlich besiegt. Für die SF Föching hingegen waren 13 Ausfälle nicht zu kompensieren.

TuS Holzkirchen II – TSV Sauerlach 6:2 (1:1) Tore: 0:1 Gäbert (30.), 1:1/2:1 Gashi (45./59.), 3:1 Rasi (63.), 4:1/5:1/6:1 Gashi (70./79./83.), 6:2 Lechner (90.). Eine überzeugende Leistung zeigte die Holzkirchner Bezirksligareserve gegen den frühzeitigen Meister aus Sauerlach. „Es war ein gutes Spiel zweier Top-Mannschaften in der Liga“, sagt TuS-Coach Michael Scherer. Lang habe Sauerlach versucht, seiner Mannschaft das Leben schwer zu machen. Trotz ähnlicher Fähigkeiten auf spielerischer Ebene konnte die Scherer-Elf aber das Spiel gegen den Ball für sich entscheiden. Trotzdem gerieten die TuS-Kicker nach einer halben Stunde in Rückstand. „Wir haben gewusst, dass wir die bessere Mannschaft sind und am Ende auch die Fitness bei uns höher ist“, erklärt Scherer. Nach der Halbzeit zappelte der Ball nahezu im Minutentakt im Sauerlacher Netz. Der Torschützenkönig der A-Klasse 3, Jon Gashi, stellte sein Können mit fünf Treffern unter Beweis.