TuS Holzkirchen II schlägt Königsdorf deutlich

Holzkirchen II feierte einen klaren Sieg. – Foto: Manfred Ludsteck

Die Bezirksligareserve ließ den Gästen keine Chance. Besonders die A-Jugendlichen glänzten trotz widriger Bedingungen mit Spielfreude.

Bereits zur Pause stand ein eindeutiges 5:0 auf der Anzeigetafel. „Am Ende war es eine klare Angelegenheit, aber letztlich war es mit der Mannschaft, die wir auf dem Feld hatten, auch nicht verwunderlich“, erklärt TuS-Coach Michael Scherer, der personelle Engpässe im Kader mit den besten A-Jugendspielern auffüllen konnte.

Eine einseitige Partie sahen die Zuschauer am Mittwochabend in Holzkirchen . Die stark besetzte Bezirksligareserve ließ den Gästen der SG Wolfratshausen/Königsdorf keine Chance.

Auch der Gegner habe personelle Probleme gehabt, wollte jedoch das Spiel unbedingt durchziehen. „Jeder ist mit dem Kopf nur beim Bayernspiel gewesen“, ergänzt Scherer über das Champions-League-Halbfinale und lobt dennoch die Einstellung seiner Mannschaft.

Besonders die A-Jugendlichen glänzten trotz der Umstände und miserablen Wetterverhältnisse mit Spielfreude und Wille. „Die Jungs haben es super gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht beim Zuschauen und gezeigt, was für eine Mannschaft wir da nächstes Jahr auf dem Platz haben werden.“

TuS Holzkirchen II – SG Wolfratshausen-Königsdorf 7:0 (5:0) Tore: 1:0 Haas (18.), 2:0 Akpadjor (28.), 3:0 Tradt (34.), 4:0 Akpadjor (36.), 5:0 Tradt (45.), 6:0Luitpold (58.), 7:0 Akpadjor (72.).