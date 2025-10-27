TuS Holzkirchen II nach Last-Minute-Pleite im Schiedsrichter-Frust – Balachander fliegt

Nikhil Balachander musste vorzeitig vom Platz. – Foto: Tus Holzkirchen/FuPa Oberbayer

Der TuS Holzkirchen II hat in der A-Klasse 3 knapp in Sauerlach verloren. Der Frust galt vor allem dem Schiedsrichter. Dem schlechten Wetter mussten die SF Föching Tribut zollen und ihr Heimspiel gegen den SV Arget absagen.

TSV Sauerlach – TuS Holzkirchen II ⇥3:2 (1:2) Tore: 0:1 Bebber (Elfmeter/27.), 1:1 Kesim (34.), 1:2 Gäbert (ET/36.), 2:2 Geyik (75.), 3:2 Feistbauer (89.). Gelb-Rote Karte: Balachander (TuS/47.). Tobias Bebber brachte den TuS Holzkirchen II in Sauerlach nach einem Elfmeter in Führung. Auch den Sauerlacher Gegenschlag wandelte der TuS II kurze Zeit später wieder in eine Führung um. Kurz nach Wiederanpfiff rutschte Offensivmann Nikhil Balachander aus und traf versehentlich einen Gegenspieler. Die Folge: Platzverweis. „Wenn er da Rot gibt, muss er beim Elfmeter den Sauerlacher auch runterstellen“, hadert TuS II-Coach Michael Scherer mit dem Schiedsrichter.

„Es sind beides keine roten Karten, dafür gibt es die Zeitstrafe.“ Trotz Unterzahl kämpfte seine Mannschaft weiter und schuf sich Chancen, doch: „Direkt nach unserer dritten Hundertprozentigen macht Sauerlach aus einer Abseitsstellung das 2:2“, berichtet Scherer. Nach einer Ecke landete der Ball schließlich in der letzten Minute im TuS-Tor. Scherer: „Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen. Sie haben stark gekämpft und zügig nach vorne gespielt.“ SF Föching – SV Arget ⇥abgesetzt