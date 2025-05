TuS Holzkirchen II muss wohl absteigen – Hausham siegt mal wieder

SG Hausham – TSV Grünwald II⇥2:0 (0:0) Tore: 1:0 Yigit (47.), 2:0 Trettenhann (78.). Nach zwei Unentschieden in Serie konnte die SG Hausham gegen den TSV Grünwald II wieder einmal dreifach punkten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Youngster Serkan Yigit die Hausherren in Führung, Anian Trettenhann sorgte dann gut zehn Minuten vor Schluss mit dem 2:0 für die Entscheidung. „Wir sind in der ersten Halbzeit gut gestanden und haben gut verteidigt“, berichtet SG-Sprecher Lukas Grill. Es gab je eine Möglichkeit auf beiden Seiten, diese wurden aber nicht genutzt. „Nach der Pause waren wir dann klar die bessere und die fittere Mannschaft. Wir waren überlegen und haben am Ende verdient mit 2:0 gewonnen“, sagte Grill weiter. So stand am Ende ein leistungsgerechter Erfolg der Knappen zu Buche.

TSV Otterfing – DJK Darching⇥1:1 (0:1) Tore: 0:1 Adelsberger (43./HE), 1:1 Mättig (89.); Zeitstrafe: A. Eder (73./Otterfing/Foulspiel). Ein packendes Spitzenspiel lieferten sich der TSV Otterfing und die DJK Darching am Sonntag. Am Ende stand ein 1:1 zu Buche, das keiner der beiden Seiten so wirklich weiterhilft. „Es war wichtig, dass wir noch den Ausgleich machen und den Abstand nach hinten wahren können. Das 1:1 müssen wir jetzt auch mal mitnehmen“, resümiert TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. DJK-Trainer Hans Brumbauer fand: „Die Leistung war in Ordnung, und auch das Unentschieden geht in Ordnung, auch wenn es schade ist, dass wir so spät das 1:1 kassieren.“ Otterfing eröffnete das Spiel mit einem Kopfball an die Latte, auf der anderen Seite scheiterte Alexander Adelsberger mit einem Alleingang. Dann verwandelte er einen umstrittenen Handelfmeter zum 1:0 für Darching. „Wir hatten ein Chancenplus und haben weiter die Möglichkeit auf Platz zwei. Wir machen jetzt weiter und schauen einfach, was am Ende dabei rauskommt“, sagt Brumbauer. Aron Mättig war es, der eine Minute vor Ende nach einer Ecke per Bauch den Ausgleich für Otterfing zum 1:1-Endstand markierte. „Das war einfach der unbedingte Wille, das Tor zu machen“, lobt Urban. „Es gab Chancen auf beiden Seiten. Das Spiel können wir auch verlieren. Wir sind in der ersten Halbzeit schwer reingekommen, haben aber in der zweiten Hälfte stark gekämpft und hatten dann auch Feldvorteile.“ Am Ende müssen beide Teams mit der Punkteteilung leben. Otterfing hat noch eine kleine Chance auf Rang eins, Darching muss auf einen Ausrutscher des TSV lauern, um noch einmal in Richtung Relegation zur Kreisliga anzugreifen.