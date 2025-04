Fußball Kreisklasse_TuS Holzkirchen II - SG Baiernrain/Dietramszell_ TuS 9 Maximilian Fuchs // SG 5 Andreas Kirmair_mk – Foto: Max Kalup

TuS Holzkirchen II kämpft um den Klassenerhalt Fußball Kreisklasse Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 2 SV Bad Tölz Holzkirchen II

Der TuS Holzkirchen II verliert 3:5 gegen Reisach. Am Samstag haben die Holzkirchner erneut die Chance ggen Bad Tölz. Zum Landkreis-Duell fährt die DJK Darching nach Rottach.

Die Lage beim TuS Holzkirchen II spitzt sich zu. Nach der 3:5-Niederlage im Nachholspiel bei der SG Reisach rückt der direkte Klassenerhalt in der Kreisklasse 2 in weite Ferne. Am Karsamstag geht es für den TuS gegen den SV Bad Tölz im direkten Duell um den letzten Relegationsplatz. Ein Landkreis-Duell steigt am Ostermontag zwischen Rottach und Darching, die SG Hausham empfängt Waldram. Spielfrei ist der TSV Otterfing. SG Reisach – TuS Holzkirchen II 5:3 (2:2) Tore: 0:1 Kozina (8.), 1:1 Hofberger (39.), 2:1 Bebber (42.), 2:2 Zetterer (45./FE), 3:2 Melf (69.), 4:2 Kröll (74.), 5:2 Reiter (78.), 5:3 Zetterer (84.) Wie so oft musste der TuS Holzkirchen II mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft zum Abstiegsduell bei der SG Reisach fahren. In der ersten halben Stunde hatten die Holzkirchner das Spiel im Griff und gingen verdient in Führung. Durch ein Billard-Tor fiel dann jedoch der Ausgleich. Die Verunsicherung bei den Gästen nutzten die Hausherren zum 2:1, doch der wieder genesene Alexander Zetterer glich mit dem Pausenpfiff per Strafstoß aus. Im zweiten Durchgang bekamen die Zuschauer einen echten Abstiegskrimi mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Der TuS ließ eine Riesen-Chance liegen und kassierte nach einem Abwehrfehler im Gegenzug das 2:3. Die Hausherren legten zwei Tore nach, der Anschlusstreffer von Zetterer per Freistoß-Hammer aus 20 Metern kam zu spät, um das Spiel noch einmal zu drehen. „Es war eine bittere und unnötige Niederlage. Vor allem die zwei U19-Spieler haben eine Super-Leistung gezeigt. Nach dem Spiel war die Mannschaft entsprechend geknickt“, berichtete TuS-Coach Freddy Waizmann. TuS Holzkirchen II – SV Bad Tölz Sa., 16 Uhr Die Personalsituation beim TuS Holzkirchen II wird nicht einfacher, dabei wartet an diesem Samstag bereits das nächste Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Die Holzkirchner empfangen den direkten Konkurrenten vom SV Bad Tölz. „Tölz ist nicht leicht zu spielen, das Unentschieden gegen Otterfing unter der Woche sagt alles“, erklärt Trainer Freddy Waizmann. Neben den Verletzten und den Gesperrten dezimieren nun auch noch Urlauber den Kader der Bezirksliga-Reserve.

„Wir müssen gewinnen, das sind echte K.O.-Spiele. Wir haben ein schweres Restprogramm und müssen gegen die hinteren Mannschaften punkten. Wenn wir verlieren, ist der Zug fast schon abfahren“, sagt Waizmann. Bei einem Sieg könnten sich die Holzkirchner an den Gästen vorbei auf einen Relegationsplatz schieben, bei einer weiteren Pleite rückt der direkte Abstieg in die A-Klasse näher. FC Rottach-Egern – DJK Darching Mo., 15 Uhr Beim Landkreis-Duell gegen die DJK Darching muss Rottachs Coach Bernhard Gruber seine Startelf umstellen. Florian Kölbl (Rot-Sperre), Kilian Haimerl (Urlaub) und Lukas Pätzold (Arbeit) fallen aus. Nach dem Unentschieden im Nachholspiel gegen die SG Gaißach/Wackersberg unter der Woche fordert Gruber, die Tabelle hintanzustellen: „Darching ist der Favorit, wir wollen befreit aufspielen und den Spaß am Fußball wiederfinden. Jetzt geht es für uns wieder darum, die Favoriten zu ärgern.“ Vor den Darchingern sind die Kicker vom Birkenmoos gewarnt. „Darching ist vorne gut dabei und sie gewinnen ihre Spiele.“ Daher habe sein Team nichts zu verlieren.