TuS Holzkirchen II gewinnt mit zwei direkten Eckentoren

Die Bezirksligareserve siegt in Gelting mit 4:0. Gjon Rasi traf zweimal direkt per Eckstoß.

Zwei direkte Eckentore entschieden das Gastspiel des TuS Holzkirchen II in der A-Klasse 3 in Gelting. Die SF Föching unterlagen erstmals wieder nach drei ungeschlagenen Spielen.

SV Gelting – TuS Holzkirchen II 0:4 (0:0) Tore: 0:1/0:2 Rasi (49./88.), 0:3/0:4 Gashi (90.+2./90.+5.). Die Holzkirchner Bezirksligareserve entschied eine einseitige Partie erst in der Schlussphase. „Es war 85 Minuten ein Spiel auf ein Tor. Wir haben den Gegner komplett in der eigenen Hälfte eingeschnürt“, berichtet Holzkirchens Trainer Michael Scherer. Dennoch ist er mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden. „Wir hatten wieder sieben, acht A-Jugendspieler dabei, die meinen, dass gegen Gelting Halbgas genügt“, hadert der Coach.

Besonders im ersten Durchgang habe die Zielstrebigkeit gefehlt. Zwei direkte Eckentore von Gjon Rasi brachten kurz nach Wiederanpfiff die Führung, in der Schlussphase dann die Entscheidung.

Der aktuelle Top-Scorer der Liga, Jon Gashi, sorgte mit seinem Doppelpack in der Nachspielzeit für den deutlichen Endstand. „Man muss sagen, dass das Ergebnis heute ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen ist.“ Trotz des heißen Wetters und schwieriger Platzverhältnisse habe sein Team ein gutes Spiel gezeigt.

SF Föching – SF Egling-Straßlach 2:3 (1:1) Tore: 0:1 Gulyas (30.), 1:1 Lehmann (43.), 1:2 Kratz (57.), 1:3 Hatsell (81.), 2:3 Davies (87.). Nach drei Partien ohne Niederlage in Serie mussten sich die Sportfreunde Föching erstmals wieder geschlagen geben. Auf heimischem Untergrund verpasste die Mannschaft von Trainer Werner Klinke die Aufholjagd gegen den Tabellendritten. „Wir haben zu viele Geschenke verteilt und haben uns die Dinger zwar nicht selbst reingehauen, aber wir waren zu unaufmerksam bei den Gegentoren“, hadert Klinke.

Obwohl die Gäste nach einer halben Stunde in Führung gingen, kämpften sich die Sportfreunde zurück in die Partie und stellten noch vor dem Pausenpfiff verdientermaßen auf Remis. Im zweiten Abschnitt fiel der Anschlusstreffer in der 87. Minute zu spät, um der Niederlage zu entgehen.

„Ein Unentschieden wäre verdienter gewesen, aber uns hat auch das nötige Quäntchen Glück gefehlt“, bedauert der Coach. Klinke merke seiner Mannschaft an, dass die Luft etwas raus sei und das Team die langersehnte Sommerpause zur Regeneration brauche.