TuS Holzkirchen II findet wegen Bayern-Spiel kaum Spieler

Der TuS Holzkirchen II erlebte eine wilde zweite Halbzeit. – Foto: IMAGO/Udo Herrmann

Die Bezirksligareserve des TuS Holzkirchen empfängt in der A-Klasse 3 am heutigen Mittwoch ab 19.30 Uhr die SG Wolfratshausen-Königsdorf. Obwohl TuS-Coach Michael Scherer die Begegnung seit einigen Wochen verschieben wollte, wird das Spiel – bei dem es für beide Mannschaften um nichts mehr geht – heute stattfinden.

Heute, 19:30 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen II TSV Königsdorf Königsdorf 19:30 PUSH

„Wir haben aufgrund des Bayern-Spiels sowie Prüfungen in der Schule und Uni Probleme, Spieler zu finden. Stand jetzt habe ich acht Feldspieler und keinen Torwart zur Verfügung“, haderte TuS-Coach Michael Scherer am Dienstag. Er müsse nun Spieler aus der Alt-Herren-Mannschaft sowie der U19 aktivieren und überzeugen, zeitgleich zum Champions-League-Halbfinale eine mehr oder weniger unbedeutende A-Klassen-Partie zu spielen. „Die Gegner verlegen einfach nicht und lehnen auch den Vorschlag, früher zu spielen, ab“, sagt Scherer, der dafür kein Verständnis hat.