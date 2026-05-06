TuS Holzkirchen II findet wegen Bayern-Spiel kaum Spieler

Der TuS Holzkirchen II hat nur acht Feldspieler zur Verfügung. Trainer Michael Scherer muss sogar Alt-Herren reaktivieren.
Die Bezirksligareserve des TuS Holzkirchen empfängt in der A-Klasse 3 am heutigen Mittwoch ab 19.30 Uhr die SG Wolfratshausen-Königsdorf. Obwohl TuS-Coach Michael Scherer die Begegnung seit einigen Wochen verschieben wollte, wird das Spiel – bei dem es für beide Mannschaften um nichts mehr geht – heute stattfinden.
„Wir haben aufgrund des Bayern-Spiels sowie Prüfungen in der Schule und Uni Probleme, Spieler zu finden. Stand jetzt habe ich acht Feldspieler und keinen Torwart zur Verfügung“, haderte TuS-Coach Michael Scherer am Dienstag. Er müsse nun Spieler aus der Alt-Herren-Mannschaft sowie der U19 aktivieren und überzeugen, zeitgleich zum Champions-League-Halbfinale eine mehr oder weniger unbedeutende A-Klassen-Partie zu spielen. „Die Gegner verlegen einfach nicht und lehnen auch den Vorschlag, früher zu spielen, ab“, sagt Scherer, der dafür kein Verständnis hat.
Im Hinspiel in Wolfratshausen Ende März siegte der TuS II ungefährdet mit 4:1. Damals traf sogar der eigentliche Keeper Maximilian Schömig als Stürmer. Auf einen ähnlichen Spielverlauf hofft der Trainer auch dieses Mal. „Ich erwarte nichts Besonderes“, sagt Scherer. „Aber es könnte schon wieder ein schwieriges Spiel wie in Arget werden, wo wir auf einen schwachen Gegner treffen, der aber durch Körperlichkeit und Beeinflussung des Schiedsrichters versucht, unsere junge Mannschaft aus dem Konzept zu bringen.“