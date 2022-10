TuS Holzkirchen holt gegen Kirchheimer SC 0:2-Rückstand auf Schlussspurt sichert einen Punkt

Der TuS Holzkirchen kommt gegen den Kirchheimer SC lange nicht in die Partie, holt dann aber einen 0:2-Rückstand auf und hat sogar den Siegtreffer auf dem Fuß.

Holzkirchen – Die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen haben im Heimspiel gegen Kirchheimer SC erneut ihre Nehmerqualitäten unter Beweis gestellt. Bereits zum vierten Mal hat die Mannschaft von Trainer Joe Albersinger nach einem Rückstand noch gepunktet. Beim 2:2 nach 0:2 wäre sogar ein Sieg drin gewesen.

Dabei hatte bis Mitte der zweiten Hälfte wenig dafür gesprochen, dass die Holzkirchner überhaupt Zählbares an der Haid behalten würden. Nachdem Peter Schmöller die Gäste mit dem ersten Abschluss in Führung gebracht hatte, wurde es nur einmal so richtig gefährlich: Als Anes Ziljkic Mitte des ersten Durchgangs die komplette Kirchheimer Abwehr ausdribbelte, den Keeper umkurvte und nur den Außenpfosten traf. Ansonsten: viel Stückwerk und stellenweise riesige Abstände zwischen den Holzkirchner Mannschaftsteilen. „Wir wollen mit Spielverlagerungen spielen, der erste Ball muss ankommen. Dann ist jedes Mal der Ball weg“, moniert Albersinger. „Wir haben am Ball ein Problem unter Gegnerdruck.“

Besonders bitter: Nachdem das Defensivverhalten das Hauptthema während der Woche gewesen war, führte erneut ein unnötiger Ballverlust zum 0:2: Yasin Keskin ließ sich den Ball an der linken Außenlinie abnehmen, Alexander Zetterer verlor im Strafraum den Pressschlag gegen Alessandro Cazorla und Kirchheims umtriebiger Angreifer erhöhte. Dann bewies Albersinger bei einem Dreifachwechsel ein gutes Händchen. Kaum auf den Platz, traf Sean Erten – allerdings aus Abseitsposition. „Er hat noch mal richtig angeschoben“, lobt der TuS-Trainer. Allerdings fehlte noch immer etwas Struktur. Die brachte Maximilian Drum, der direkt das Dirigieren übernahm, sodass der TuS die Spielkontrolle erlangte.

Wobei die Holzkirchner vor der Aufholjagd noch einen Schreckmoment überstehen mussten: Torhüter Benedikt Zeisel ließ eine Ecke fallen, fing dann aber den Schuss aus zwei Metern sicher. Die Schlussphase eröffnete Christopher Korkor mit einem ersten Warnschuss, dann netzte der Top-Torjäger ein: Erten steckte auf rechts durch auf Pirmin Lindner, dessen Querpass vors Tor gehörte zur Korkors leichteren Übungen. Drums Ausgleichschance wurde kurz vor der Linie geklärt.

Erten sieht Rot - Lindner verpasst Lucky Punch

Dann schienen die Holzkirchner Bemühungen einen Dämpfer zu erleiden. Nach einem harten Zweikampf von der Seite sah Erten glatt Rot. „Die gibt nicht jeder Schiedsrichter“, befindet Albersinger. Dass Veit Sieber Erten mehrmals lautstark ermahnte, den Platz zu verlassen, bevor er dem TuS-Angreifer die Gelegenheit gab, sich bei seinem Gegenspieler zu entschuldigen, passte zum sehr bestimmten, aber wenig souveränen Auftritt des Unparteiischen.

Von der Unterzahl ließen sich die Grün-Weißen nicht beirren: Drum lupfte genau getimt in den Lauf von Korkor, der den Keeper umkurvte und einschob. Holzkirchens Nummer zehn hätte sogar noch die Chance auf den Hattrick haben können, doch eine klare Notbremse an ihm wurde nicht einmal als Foul gepfiffen. So hatte Lindner den Lucky Punch auf dem Schuh. Bei einem Konter in der Nachspielzeit scheiterte am Keeper, Tobias Seidl wäre mitgelaufen gewesen. „Nächstes Mal macht er ihn“, nimmt Albersinger Lindner in Schutz.

Doch mit welchem Gefühl gehen die Holzkirchner aus der Partie? „Das ist ganz klar ein gewonnener Punkt“, sagt Albersinger. Der sich in den Minuten nach Abpfiff zunächst wie zwei verlorene anfühlte.

TuS Holzkirchen – Kirchheimer SC 2:2 (0:1)

TuS: Zeisel - Mättig (86. Krepek), Keskin (57. Mehring), Zetterer, Ngu Ewodo (57. Lindner), Siebler (69. Drum), Korkor, Haunolder, Bauer, Seidl, Ziljkic (57. Erten).

Tore: 0:1 Schmöller (9.), 0:2 Cazorla (51.), 1:2/2:2 Korkor (77./86.)

Gelbe Karten: Zetterer, Ziljkic, Korkor - Jacobi, Zabolotnyi.

Rote Karte: Erten (82./Foul).

Schiedsrichter: Veit Sieber.

Zuschauer: 100.