TuS Holzkirchen holt "absoluten Bonuspunkt" - Tor war einstudiert

Mit aller Macht stemmt sich der TuS Holzkirchen gegen den drohenden Abstieg in der Landesliga Südost. Zumindest mit einem durchaus respektablen Teilerfolg ist ein weiterer Schritt gelungen.

Nicht beteiligen an diesem Unterfangen konnte sich derweil Kapitän Christopher Korkor, dem sein lädiertes Knie nach seinem Kurzeinsatz am vergangenen Wochenende wieder Probleme bereitete. Er stand ebenso nicht im Kader wie Winterneuzugang Simon Seferings. Nicht zuletzt deswegen vertraute der TuS-Coach derselben Startelf wie beim 3:2-Sieg über Neufraunhofen.

„Es ist ein absoluter Bonuspunkt für uns“, freut sich Brachtel über das überraschende Unentschieden gegen seinen Ex-Klub, für den er bis Oktober 2023 noch auf der Bank saß. „Wer weiß, wofür der am Ende noch gut ist.“ Durch diesen überraschenden Zähler bleiben die Holzkirchner auf dem Relegationsplatz 16 und haben nun einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Neufraunhofen.

Aber auch ohne diese beiden Stützen zeigten sich die Holzkirchner bei herrlichem Fußballwetter an der Haidstraße von Beginn an bissig. „Unser Plan war es, gegen den Ball super eklig zu sein“, betont Coach Brachtel. „Wir wollten gut organisiert sein.“

TuS Holzkirchen's Tor war einstudiert

Und genau das gelang 20 Minuten lang richtig gut. Dann aber zeigte der VfB Hallbergmoos, weshalb er in der Spitzengruppe der Landesliga Südost zu finden ist. Denn die VfB-Kicker schlugen mit ihrer ersten ernsthaften Chance eiskalt zu: Die Gäste brachen über die linken Seite durch. Den ersten Ball konnte Holzkirchens Außenverteidiger Drilon Shukaj nicht entscheidend klären, ehe Sekundenbruchteile später Tobias Krause aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für Hallbergmoos einschob.

Doch die Moral an diesem Mittwochnachmittag stimmte bei den Grün-Weißen. Denn nur acht Minuten später erfolgte der nicht unverdiente Ausgleich. Ein wunderschöner Diagonalball von Shukaj erreichte Teamkollege Jakob Gerg. Der Mittelfeldmotor setzte sich gekonnt durch und legte den Ball flach nach innen auf den einlaufenden Pirmin Lindner. Der Toptorschütze der Holzkirchner spitzelte das Leder wunderbar über den herauseilenden Keeper zum Ausgleich ins Netz. Ganz nebenbei war das Lindners zehnter Treffer in dieser Saison. „Das Tor war so einstudiert“, freut sich Brachtel.

Holzkirchen stemmte sich gegen die Angriffe von Hallbergmoos

Anschließend sah er von seinen Schützlingen eine echte Abwehrschlacht. Je länger die Partie dauerte, desto mehr schwanden die Kräfte bei den TuS-Kickern, die an diesem Tag überaus viel investierten. Gerade in der zweiten Hälfte konnten sie nur noch selten für Entlastung sorgen.

Die wohl beste Chance vergab Shukaj, der nach einem Konter mit seinem Abschluss auf den kurzen Pfosten scheiterte. „Es war dann richtig schwer“, betont Brachtel. „Aber auch das musst du überstehen, und wir haben es richtig gut wegverteidigt.“

Wohl wahr, denn Hallbergmoos kam im zweiten Durchgang kaum zu klaren Torchancen. Nur einmal konnte der TuS rund eine Viertelstunde vor dem Ende einen gefährlichen Schlenzer aus rund zehn Metern Entfernung im Verbund gerade noch blocken. Am Ende wurde es der bärenstarke Bonuspunkt. „Ich finde, dass das Ergebnis okay ist“, resümiert Brachtel. Auch weil sich seine Jungs mit aller Macht gegen den Abstieg stemmen – wie an diesem Mittwochnachmittag gegen Hallbergmoos. (Markus Eham)

TuS Holzkirchen – VfB Hallbergmoos 1:1 (1:1)

TuS Holzkirchen: Lewerenz – Keskin, Zetterer, Suheil Amadodin, Burkic, J. Gerg, Haunolder, A. Bauer, Lindner, Shukaj, Krepek.

Tore: 0:1 Krause (20.), 1:1 Lindner (28.).

Gelbe Karten: Bauer, Haunolder, Schlicher, Krepek – Krause, Opitz, Schmuckermeier, Sassmann, Diranko.

Schiedsrichter: Sarah Wörle. Zuschauer: 220.