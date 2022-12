TuS Holzkirchen hat sich Ausrichter eines Merkur-CUP-Mädchenturniers beworben Reine TuS-Damenmannschaft geplant

Der TuS Holzkirchen hat zum zweiten Mal eine Mannschaft für das Mädchenturnier des Merkur CUPs gemeldet - und will selbst ein Turnier ausrichten.

Holzkirchen – Frauenpower im Fußball: Beim TuS Holzkirchen gibt es die seit einigen Jahren. Und wenn es nach Ralph Eckle, dem unermüdlichen Motor für den Mädchenfußball an der Haidstraße, geht, ist das noch lange nicht genug. „Nur wenn wir Teams in allen Altersklassen haben, können wir zu einer echten Mädchenhochburg heranreifen“, ist er überzeugt.

Dafür engagiert sich der Vater einer kickenden Tochter und hat einige Mitstreiter gefunden. „Gut fünf Jahre ist es her, dass wir eine U15-Mädchenmannschaft gegründet haben, nachdem es jahrelang gar keine Mannschaft gab. Kein halbes Jahr später folgte bereits eine U13. Drei Jahre später und wegen Corona etwas verspätet noch eine U11, die dann als erstes Mädchenteam aus dem Landkreis am Merkur CUP teilnehmen durfte“, fasst Eckle die Entwicklung zusammen.

Reine TuS-Damenmannschaft geplant

Doch die Kickerinnen der ersten Stunde sind nun den bestehenden Teams entwachsen. Da es im Mädchenfußball keine U19 gibt und der Sprung in die Bezirksliga-Mannschaft der SG Otterfing/Holzkirchen mancher zu groß erschien, hätten etliche von ihnen eine Pause vom Fußball eingelegt. Damit diese kein Fußball-Aus bedeutet, soll es ab 2023 wieder eine reine TuS-Damenmannschaft geben, in der die jungen Mädchen „wieder ihrer jahrelangen Lieblingsbeschäftigung nachgehen können“. Ihm sei die Nachhaltigkeit wichtig, um zu einer echten Mädchenfußball-Hochburg heranzureifen, betont Eckle, der in allen vier Jugend-Altersklassen Teams etablieren möchte. So, wie es etwa Überacker oder Huglfing seit Jahren vormachen. „Da möchte ich hin“, sagt er.

Dabei ist er sich bewusst, dass es angesichts des großen Angebots an Sport- und Freizeitmöglichkeiten in der Marktgemeinde nicht einfach ist. Dennoch sieht er kein Problem, wenn die Mädchen etwa Tennis spielen, Reiten, Ballett oder Judo machen, wie es in seinen Mannschaften besonders beliebt ist. Ganz im Gegenteil. „Eine zweite Sportart neben Fußball ist überaus sinnvoll, um eine sportliche Ausgewogenheit herzustellen. Viele Techniken anderer Sportarten sind auch im Fußball überaus nützlich und ergänzen sich“, meint Eckle.

Werbung für Mädchenfußball im Oberland

Noch könne man mit den Großen im Mädchenfußball nicht ganz mithalten, doch auf Kreis- und Bezirksliganiveau klappe das schon ganz gut. In die Winterpause gehen die D-Juniorinnen als Dritte, die C-Juniorinnen stehen auf einem Aufstiegsplatz zur Bezirksoberliga. Während die E-Juniorinnen schon dem großen Ereignis Merkur CUP entgegen fiebern.

War das Aufgebot bei der Premiere im Vorjahr noch knapp, steht nun ein Team mit zehn Mädchen bereit, das mit Hallenturnieren und Freundschaftsspielen Spielpraxis sammelt. Dabei wollen die Holzkirchnerinnen beim Merkur CUP 2023 nicht nur auf dem Spielfeld eine gute Figur machen. „Wir haben uns auch als Ausrichter für ein Mädchenturnier beworben“, berichtet Eckle. „Das wäre eine Riesenwerbung für Mädchenfußball im Oberland.“ sie