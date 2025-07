TuS Holzkirchen geht nach der Zittersaison auf Angriff

Holzkirchen – Die ebenso lange wie kräftezehrende Vorbereitung ist zu Ende, und die Vorfreude auf eine neue Saison in der Bezirksliga Ost ist groß. Für den TuS Holzkirchen geht es im zweiten Jahr nach dem Landesliga-Abstieg nicht zuletzt darum, ein Herzschlagfinale wie in der Vorsaison zu vermeiden: Damals sicherten sich die Grün-Weißen erst am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt.

Die vergangene Saison

Es fühlte sich an wie ein stetes Auf und Ab. Zahlreiche spielerisch überzeugende Auftritte mündeten zu selten in Punktgewinnen. Die Folge: So recht konnte sich der TuS nie von der Abstiegszone absetzen, und zum wohl ungünstigsten Zeitpunkt – im Saisonfinish – rutschten die Grün-Weißen in eine regelrechte Krise. Erst ein 6:1-Kantersieg über Siegsdorf am letzten Spieltag brachte den Klassenerhalt.