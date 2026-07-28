TuS Holzkirchen geht mit Ausfällen ins Derby gegen Hartpenning

Der Bezirksligist tritt heute im Viertelfinale an. Coach Orhan Akkurt muss auf zwei verletzte Spieler verzichten.

Der Toto-Pokal in der Gruppe Ost im Kreis Zugspitze geht in die heiße Phase. Diese Woche stehen die Viertelfinals an. Zwei Partien steigen am heutigen Dienstag, zwei am morgigen Mittwoch.

TSV Hartpenning – TuS Holzkirchen Di., 19 Uhr Mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen den TSV Irschenberg hat sich der TSV Hartpenning das Derby gegen den TuS Holzkirchen gesichert, der sich in Schliersee mit 3:0 durchgesetzt hatte. Heute Abend haben die Hausherren auf der heimischen Anlage gegen den Bezirksligisten nichts zu verlieren. Die Holzkirchner wollen hingegen nach der Auftaktniederlage in der Bezirksliga Selbstvertrauen tanken.

„Wir werden uns nicht verstecken. Der Kader ist komplett, und wir wollen es Holzkirchen so schwer wie möglich machen. Meine Jungs sind heiß. Wir freuen uns auf das Spiel“, sagt TSV-Trainer Florian Voit. „Wir nehmen den Pokal ernst und wollen eine Runde weiterkommen“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Vom Personal her müssen wir flexibel sein, weil wir am Freitag schon wieder in der Liga spielen. Unser erstes Ligaspiel hat uns leider schon wieder zwei Spieler gekostet. Daher wird es nicht einfach in den kommenden Wochen.“

DJK Darching – Ascholding/Thann. Di., 19 Uhr Nach einem Freilos in Runde eins und einem engen 1:0-Sieg in Wörnsmühl wartet heute Abend ein Heimspiel gegen den Liga-Konkurrenten SG Ascholding/Thanning auf die DJK Darching. „Wir hatten am Wochenende ein kleines Trainingslager und haben intensiv gearbeitet. Ich bin gespannt, wie wir uns gegen Ascholding schlagen, und freue mich auf das erste Heimspiel“, sagt DJK-Trainer Christian Pölt. „Die Jungs sind motiviert und ziehen gut mit, obwohl die Anforderungen hoch sind. So werden wir in das Spiel gehen und wollen uns wieder gut verkaufen.“