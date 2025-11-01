TuS Holzkirchen fordert Ligaprimus VfB Forstinning heraus

Nach der klaren Hinspiel-Niederlage strebt der TuS Holzkirchen beim Topspiel gegen Forstinning die Revanche an und reist mit fast vollem Kader an.

Holzkirchen – Für Orhan Akkurt ist klar: Der VfB Forstinning ist so etwas wie der FC Bayern der Bezirksliga Ost. „Sie haben bislang kein einziges Spiel verloren“, weiß der Coach des TuS Holzkirchen. Das spreche für sich. „Es zeigt ganz klar ihre Qualität. Das ist ein sehr, sehr großes Brett, das da auf uns wartet.“ Eben dieses Brett müssen die Holzkirchner zu Beginn der Rückrunde am Samstag in Forstinning (Anstoß um 14 Uhr) bespielen.

Die TuS-Kicker mussten die Qualität des VfB Forstinning bereits am eigenen Leib spüren: Am ersten Spieltag der Saison Ende Juli gingen die Grün-Weißen gegen den Landesliga-Absteiger an der Haidstraße mit 0:4 unter. „Ich habe mir das Spiel von damals bewusst nicht mehr angeschaut“, erklärt Akkurt. „Es ist einerseits zu lange her, und andererseits ist die Konstellation jetzt eine ganz andere. Damals wussten wir noch gar nicht, wo wir stehen.“ Seitdem verloren die Holzkirchner nur eine Partie beim 1:2 gegen Saaldorf und holten 31 Punkte aus den übrigen 14 Spielen nach der Auftaktklatsche.

Trotzdem dürfte das Ergebnis aus dem Hinspiel noch sehr an den TuS-Kickern nagen. Gut nur, dass der TuS pünktlich zum Topspiel gegen den Ligaprimus eine überaus entspannte Personalsituation vorfindet. Mit Ausnahme der Langzeitverletzten sind nahezu alle Mann an Bord. Einzig Mittelfeldmotor Robert Manole fehlt aus privaten Gründen. Es könnte – im Vergleich zum 5:3-Sieg vor einer Woche in Ebersberg – aber durchaus Veränderungen in der Startelf geben.

„Man muss auch diejenigen belohnen, die im Training unter der Woche sehr hervorstechen“, betont Holzkirchens Trainer. Das sei keine Entscheidung gegen die Spieler, die raus müssten, sondern für die Neuen in der Startelf. Interessant dürfte sein, ob Angreifer Elias Schnier wieder von Beginn an auf dem Platz stehen wird. Mittelfeldspieler Fabio Sabbagh wird nach längerer Verletzungspause wieder in den Kader zurückkehren. Ein Einsatz von Beginn an dürfte für ihn allerdings zu früh kommen.

Unterdessen könnten aufgrund des Herbstwetters besondere Umstände auf die Holzkirchner warten. Schließlich ist noch nicht klar, ob die Partie kurzfristig auf den Kunstrasenplatz in Forstinning verlegt wird. „Die Bedingungen werden dann für alle gleich sein“, sagt Akkurt, „Das darf keine Ausrede sein.“

Zumal der TuS unter der Woche selbst kurzfristig für das Training auf den Kunstrasenplatz nach Oberhaching ausweichen musste. Die Holzkirchner wollen alles dafür tun, um für das Spitzenspiel am Samstag bestmöglich gerüstet zu sein.