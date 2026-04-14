TuS Holzkirchen feiert einen Kantersieg – SG Otterfing/Sachsenkam holt einen Punkt

Erster Punkt: Die SG Otterfing/Sachsenkam (orange) sicherte sich gegen Huglfing ein Unentschieden. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen zeigt die beste Saisonleistung mit einem 6:3-Erfolg. Otterfing holt gegen Huglfing den ersten Punkt des Jahres.

Mit einem Sieg gegen die SG Münsing-Ammerland/Königsdorf hat sich der TuS Holzkirchen in der A-Klasse 3 wieder im Kampf um die Aufstiegsplätze zurückgemeldet. Einen Achtungserfolg landete auch die SG Otterfing/Sachsenkam gegen den SC Huglfing in der Bezirksliga. Der FC Real Kreuth und die SG Au/Parsberg waren am Wochenende nicht im Einsatz. SG Otterfing/Sachsenkam – SC Huglfing 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Engl (29.), 1:1 Constantini (49.). Den ersten Punktgewinn des Jahres fuhr die SG Otterfing/Sachsenkam in Otterfing gegen den SC Huglfing ein. „Wir haben gezeigt, dass wir auch unter schwierigen Bedingungen Lösungen finden können“, freut sich SG-Coach Rudi Scheid. In der Anfangsphase machten die Gäste Druck, doch nach einer taktischen Umstellung standen die Gastgeberinnen stabiler und bekamen mehr Zugriff auf das Spiel. Bei einem sauber ausgespielten Konter traf Christiane Engl zum 1:0.

Fortan bekamen die Zuschauer viele Zweikämpfe und wenig Torchancen zu sehen. Als die SG auf den zweiten Treffer drückte, fiel der Ausgleich für Huglfing. Beim 1:1 blieb es auch. „Die Mannschaft hat sich in der Anfangsphase nicht aus dem Konzept bringen lassen und diszipliniert gearbeitet. Man sieht, dass die Abläufe greifen“, resümiert Scheid. „Unter dem Strich ist das Unentschieden leistungsgerecht, wenn auch mehr möglich gewesen wäre.“ TuS Holzkirchen – SG Münsing-Ammerland/Königsdorf 6:3 (4:0) Tore: 1:0/2:0 Thiery (4./6.), 3:0 Magin (15.), 4:0 Plöckl (25.), 4:1 Tremml (59.), 5:1 Retzer (68.), 6:1 Plöckl (71.), 6:2 Miggisch (75./FE), 6:3 Tremml (89./FE). Die beste Leistung der bisherigen Saison lieferte der TuS Holzkirchen beim Spitzenspiel gegen die SG Münsing-Ammerland/Königsdorf an der Haidstraße. Die Holzkirchnerinnen setzten die SG von Beginn an unter Druck und gingen früh durch einen Freistoßtreffer von Emilie Thiery in Führung, die wenig später auch das 2:0 nachlegte. Die Gastgeberinnen bestimmten das Spielgeschehen und legten durch Liselotte Magin und Anna Plöckl zum 4:0-Pausenstand nach.

Nach dem Anschlusstreffer der Gäste sorgten Gina Retzer und erneut Plöckl für klare Verhältnisse. Beim Stand von 6:1 war das Spiel entschieden. „Wir haben eine konzentrierte, spielerisch starke und geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt“, berichtet Spielführerin Lorin Beiner. „Defensiv haben wir wenig zugelassen und offensiv waren wir effizient und zielstrebig.“