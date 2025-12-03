TuS Holzkirchen entwickelt sich vom Abstiegskandidat zum Topteam

Noch im Mai kämpfte der TuS Holzkirchen um den Klassenerhalt. In der neuen Saison steht das Team von Trainer Orhan Akkurt an der Tabellenspitze. Mit der Hinrunde ist man in Holzkirchen zufrieden.

Holzkirchen – Bis zum allerletzten Spieltag musste der TuS Holzkirchen zittern, um für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga Ost planen zu können. Nach einem radikalen Umbruch mit zahlreichen Neuzugängen aus dem eigenen Nachwuchs sicherten sich die Grün-Weißen im Mai nach einem 6:1-Kantersieg über Siegsdorf doch noch den verdienten Klassenerhalt. Unter dem neuen Coach Orhan Akkurt hat sich der TuS in der Saison 2025/26 zu einem echten Spitzenteam entwickelt.

Die Lage

Zum Jahreswechsel stehen die Holzkirchner auf dem dritten Rang der Bezirksliga Ost. Starke 33 Zähler aus 17 Partien konnten die Grün-Weißen bislang sammeln. Und schon jetzt dürfte feststehen: Mit dem Tabellenkeller werden die Holzkirchner in dieser Spielzeit nichts zu tun haben. Die bisherigen Partien waren sehr überzeugend, einzig hier und da fehlt der jungen Truppe, die mit einigen Topneuzugängen wie Torjäger Gilbert Diep verstärkt wurde, noch die Konstanz in ihren Auftritten. Die 0:4-Auftaktpleite gegen den souveränen Tabellenführer aus Forstinning blieb der einzige negative Ausreißer. Trotzdem ist der Rückstand auf den Zweiten aus Aschheim und damit den Aufstiegsrelegationsplatz mit fünf Zählern groß.

Die Defensive

Nur 20 Gegentreffer stehen in Holzkirchen zu Buche – einzig die Spitzenteams aus Forstinning und Aschheim sind hier besser. Die defensive Stabilität ist ein Schlüssel für den Erfolg der Holzkirchner. Und das, obwohl der TuS-Coach seine Abwehrkette aufgrund von Verletzungen oft umbauen musste. Obendrein zeigen sich die TuS-Kicker dort überaus flexibel. Weitgehend bot Akkurt eine Viererkette auf, zuletzt stellte er aber auf eine Dreierkette um – mit Erfolg.

Die Offensive

Auch in der Offensive zeigen sich die Holzkirchner überaus treffsicher. Mit 35 Treffern stellen die Grün-Weißen die viertbeste Offensive der Liga. Bemerkenswert sind die vielen unterschiedlichen Torschützen innerhalb des Teams. Am häufigsten traf Stefan Hofinger (sechs Tore) vor Gilbert Diep (fünf), der wegen einer Blinddarm-OP große Teile der Hinrunde verpasste, und Tobias Bebber (vier). Allerdings scheiterte der TuS nicht selten an der Chancenverwertung. Das einzige Manko der Holzkirchner: Sie gingen zu sorglos mit ihren hochkarätigen Chancen um.

Die Zielsetzung

Im Holzkirchner Lager wollte man in dieser Saison mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das dürften die TuS-Kicker schon erreicht haben. Zudem war der Wunsch, oben in der Tabelle anzudocken. Auch hier ist der TuS mehr als im Soll, denn als Dritter haben sich die Holzkirchner zu einem echten Spitzenteam entwickelt. Ob es in der Rückrunde noch weiter nach oben geht, wird sich zeigen. Das hängt nicht zuletzt von der Frühjahresform des Tabellenzweiten aus Aschheim ab.

Das sagt der Coach

„Grundsätzlich bin ich echt zufrieden mit der Hinrunde, vor allem wenn man bedenkt, was wir für einen jungen Kader haben und woher Holzkirchen kommt“, sagt Orhan Akkurt. „Leider haben wir es wegen der Verletzungen nicht geschafft, Gilbert Diep und Fabio Sabbagh gleichzeitig auf den Platz zu bringen. Die hätten uns schon richtig gutgetan. Alle anderen Jungs haben sich aber richtig gut reingehauen. Vielleicht hätten wir den einen oder anderen Dreier mehr ziehen können, aber das ist ein Prozess.“