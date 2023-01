TuS Holzkirchen: Christopher Korkor im Interview - „Ich möchte die 20-Tore-Marke knacken“ Entwicklung und Ziele

Holzkirchen – Christopher Korkor ist das Maß aller Dinge beim TuS Holzkirchen. Mit bärenstarken 15 Treffern führt er nicht nur die Torschützenliste in der Landesliga Südost an. Nebenbei ist er auch so etwas wie die Lebensversicherung seines Vereins. Unsere Zeitung hat sich mit Korkor über seine Entwicklung und seine Ziele unterhalten.

Herr Korkor, Sie haben in 19 Partien stolze 15 Treffer erzielt. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Christopher Korkor: Das ist eine gute Frage (lacht). Ich würde sagen, dass ich eigentlich gar kein richtiges Erfolgsrezept habe. Stattdessen habe ich einfach eine richtig geile Mannschaft um mich herum, die genau weiß, wie sie mich einzusetzen hat.

Dennoch fällt auf, dass Sie deutlich torgefährlicher sind, seit Joe Albersinger Trainer beim TuS Holzkirchen ist.

Christopher Korkor: Das stimmt. Er gibt mir offensiv schlichtweg meine Freiräume. Außerdem ist er wirklich der erste Trainer, der offensiv an mich glaubt. In früheren Zeiten musste ich oft hinten aushelfen. Der Trainer vertraut mir einfach, und ich versuche, ihm das Vertrauen zurückzuzahlen.

Sie führen die Torschützenliste in der Landesliga Südost an. Sehen Sie sich als Unterschiedsspieler beim TuS?

Christopher Korkor: Nein, das bin ich in keinem Fall. Dass es in dieser Saison so gut klappt, liegt an meinen Mitspielern. Sie unterstützen mich richtig gut. Aber natürlich versuche ich im Training immer, an meinem Torabschluss zu feilen. Und klar ist auch: Mit jedem Tor, das du mehr erzielst, gewinnst du natürlich an Selbstvertrauen. Aber ein Unterschiedsspieler bin ich nicht.