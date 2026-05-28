TuS Holzkirchen beendet Saison als Dritter – sechs Siege in Serie Fußball Bezirksliga Ost von Markus Eham · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - SV Waldperlach – Foto: Christian Scholle

Der TuS Holzkirchen hat die Bezirksliga Ost auf Platz drei abgeschlossen. Höhepunkt war eine Siegesserie von sechs Spielen ab Ende März.

Nach einer echten Zittersaison im Vorjahr lieferte der TuS Holzkirchen in dieser Spielzeit eine starke Leistung ab und schloss die Bezirksliga Ost als Dritter ab. Bei etwas mehr Konstanz – insbesondere in der Vorrunde, in der die Grün-Weißen einige Zähler abgaben – wäre sogar noch etwas mehr möglich gewesen. „Da kann man schon zufrieden sein“, sagt Holzkirchens Coach Orhan Akkurt. „Aber wir müssen im Hinblick auf die nächste Saison fleißig sein.“ Die Widerstandsfähigkeit. „Wir mussten immer wieder zahlreiche Ausfälle kompensieren“, betont TuS-Coach Akkurt. „Leider haben wir es nie geschafft, dieselbe Truppe auf den Platz zu schicken, und trotzdem haben wir eine gute Performance abgeliefert.“ Der Höhepunkt: Sechs Siege in Serie ab Ende März, unter anderem mit einem Auswärtssieg beim Zweiten Aschheim.

Die fehlende Konstanz insbesondere in der Hinrunde. Eine Kritik auf hohem Niveau, aber die Konstanz dürfte letztlich das gewesen sein, was den Grün-Weißen noch zu einem absoluten Topteam gefehlt hat. Den Holzkirchnern gelang es auch zu selten, ihre spielerische Überlegenheit in entsprechend viele Tore umzumünzen. Das kostete am Ende wichtige Zähler, um noch weiter oben anzugreifen. Die Defensive zeigte sich überwiegend sattelfest. Mit 36 Gegentreffern war der TuS am Ende die viertbeste Hintermannschaft der Liga. Und das, obwohl Akkurt sehr oft aufgrund von Ausfällen seine Viererkette verändern musste. Der Fels in der Brandung war Torhüter Maximilian Riedmüller, der eine herausragende Saison spielte.