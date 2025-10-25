TuS Holthusen: Ein feierlicher Abend mit bitterer Niederlage

Die Freude über die neue Beleuchtung sollte allerdings schnell einem trüben Gefühl weichen, als die Mannschaft anschließend ihr Spiel gegen die zweite Mannschaft des SV Grün-Weiß Firrel bestritt. Der Start ins Spiel verlief für die Firreler vielversprechend, denn die Gäste erwiesen sich als unangenehme Gegner. Der frühe Treffer von Sebastian De-Buhr in der fünften Minute zum 0:1 schockte die Gastgeber. Trotz aller Bemühungen gelang es dem TuS nicht, den Druck auf Firrel zu erhöhen. Ihre Defensive hielt tapfer stand, jedoch war es der Tabellenzweite, der das Geschehen auf dem Platz diktierte.