TuS Holsterhausen verlängert mit Trainergespann

TuS Holsterhausen gibt die Verlängerungen von Cheftrainer Wolfgang Gräfen, Co-Trainer Jonas Smeets, Torwarttrainer Jürgen Kretschmann und Betreuer Peter Zorz bekannt. Gräfen wird somit in seine vierte Saison als Cheftrainer des A-Ligisten gehen.

Die Folge: eine Verlängerung mit dem gesamten Trainerstab. Jedoch wurde die Fortsetzung der Arbeit mit den Übungsleitern schon vor den Erfolgen angestrebt. Denn im Verein wurde zu keiner Zeit an dem Trainergespann gezweifelt. "Die Gespräche hatten schon längst vorher stattgefunden und waren sehr kurz. Denn so wie die Tabelle nie lügt und niemand mit der Tabellensituation zum Jahresstart zufrieden war, so klar war auch, dass das Trainer-Team daran den geringsten Anteil hatte und das volle Vertrauen des Vereins und der Mannschaft genießt", sagte der Vorstand auf der Facebook-Seite des Vereins.

Noch nicht durch