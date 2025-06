TuS Holsterhausen III: Zusammenhalt, Aufstieg – und Lust auf mehr

Mit dem historischen Aufstieg in die Kreisliga B hat die dritte Mannschaft des TuS Holsterhausen eine Saison hinter sich, die lange in Erinnerung bleiben wird. Nach einer überragenden Hinrunde, einem holprigen Start ins neue Jahr und einem furiosen Schlussspurt sicherte sich das Team am Ende verdient die Meisterschaft – und das mit einem Kader, der sich vor allem durch eines auszeichnet: Zusammenhalt.

„Wir haben mit fast demselben Kader wie in der Vorsaison gespielt, aber in dieser Saison eine enorme Geschlossenheit entwickelt. Aus der Mannschaft sind echte Freundschaften entstanden“, berichtet Maik Lemm, Co-Trainer der Mannschaft. „Dass wir mit 26 Leuten auf Abschlussfahrt fahren, sagt wohl alles.“



Trainer Maximilian Kalb erinnert sich: „Wir hatten eine fast perfekte Hinrunde mit elf Siegen

aus zwölf Spielen – danach kamen zwei Niederlagen direkt zu Beginn der Rückrunde. Aber

genau da haben wir gezeigt, was in uns steckt.“

Das Team kämpfte sich zurück, gewann das Topspiel mit 4:3 und marschierte danach

ungeschlagen bis zum Titel. Besonders beeindruckend: die defensive Stabilität.

„Wir haben Rückstände gedreht, bittere Niederlagen verarbeitet und immer als Einheit

weitergemacht. Dass wir am Ende die beste Verteidigung gestellt haben, ist kein Zufall.“



Neue Ziele, neue Liga – neue Gesichter gesucht



Für die kommende Spielzeit möchte das Trainerteam den eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Fußballerisch habe sich die Mannschaft enorm weiterentwickelt, betont man im Teamumfeld.

„Wir spielen diszipliniert, mit Ruhe im Spielaufbau und einer klaren Idee. Jetzt geht es darum,

taktisch noch flexibler zu werden. Der Anspruch ist, jedes Spiel gewinnen zu wollen – wo wir

am Ende landen, hängt dann auch von der Tagesform ab.“

Ein Großteil des Kaders bleibt zusammen, zwei Langzeitverletzte kehren zurück, und ein

erster Neuzugang ist bereits fix. Dennoch ist klar: Frisches Blut wird gesucht: „Wir suchen zuverlässige, ehrgeizige Jungs, die Bock auf eine richtig gute Truppe haben. Die

Position ist erstmal zweitrangig – wichtig ist, dass du dich reinhaust und Teil des Ganzen

werden willst.“

Ein weiteres Plus: Die Mannschaft trainiert künftig auf einem nagelneuen Kunstrasenplatz,

in direkter Nähe zur Gruga – also mitten im Herzen von Essen.

Wer Lust hat, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden, kann sich jederzeit unter per Email

an trainertus3@mail.de oder via Instagram an trainertus3 melden.