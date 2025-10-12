TuS Holsterhausen 3 schlägt FC Saloniki 2 verdient mit 4:1

Von Beginn an bestimmte der TuS das Spiel und zeigte eine starke Teamleistung mit großem Laufaufwand gegen den Ball. Nach Ballverlusten wurde sofort nachgesetzt und der Ball schnell zurückerobert. Seheong brachte Holsterhausen nach Vorlage von Dornseiff mit 1:0 in Führung, ehe ein Abstimmungsfehler den Gästen den Ausgleich ermöglichte. Eine starke Parade von Van Reth hielt den TuS im Spiel.