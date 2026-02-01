TuS Holstein Quickborn verpflichtet Oberligaspieler

– Foto: TuS Holstein Quickborn

Der TuS Holstein Quickborn hat mit Jamal Faizy seinen dritten und letzten Neuzugang der Winterpause vorgestellt. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Oberligisten TuRa Harksheide zu den blauweißroten Kickern und ist sofort spielberechtigt für das Bezirksliga-Team.

Faizy ist der jüngere Bruder von Samir Faizy, der bereits für den TuS Holstein Quickborn spielt. Seine fußballerische Ausbildung begann Jamal Faizy beim ETV Hamburg, ehe er in die U19 des FC Eintracht Norderstedt 03 wechselte. Zum 01.07.2025 schloss er sich dem Oberligisten TuRa Harksheide an und sammelte dort erste Erfahrungen im Herrenbereich.

Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler kann sowohl im defensiven als auch im offensiven Bereich agieren. Trotz seines jungen Alters gilt er als erhebliche Verstärkung für den Kader des Bezirksligisten.