TuS Holstein besiegt auswärts den HSV mit 2:1 (1:1)

Der TuS Holstein ist gut ins Spiel gestartet und hat den HSV früh im Aufbau unter Druck gesetzt. Allerdings konnte der TuS Holstein aus den Ballgewinnen zu wenig machen und hat kaum Torchancen kreiert. Nach einer eigenen Standardsituation im letzten Drittel kassiert der TuS Holstein erneut - wie in einigen Spielen davor - durch einen Konter das 0:1.

Trotz des 0:1-Rückstands hat der TuS weiter konsequent gespielt und konnte nach einer Ecke den verdienten Ausgleich erzielen. In der zweiten Halbzeit ist der TuS dann direkt nach einem Freistoß von Samir Faizy auf Tom Meyer in Führung gegangen.

In der Schlussphase hatte der HSV noch zwei hundertprozentige Torchancen, die jedoch stark von Julian Quack vereitelt wurden. Insgesamt ist es ein verdienter TuS Holstein-Sieg, der vor allem durch großen Einsatz, Kampf und Laufbereitschaft zustande kam.

Wo würde das TuS Holstein Team stehen, wenn diese beiden völlig unnötigen Heim-Niederlagen (gegen SV Blankenese/2:4 und gegen FC Union Tornesch 2 /2:3 und der 3 Punkteverlust (5:2-Sieg auf dem Feld gegen die SV Lieth, SV Lieth legte Protest (Einsatz eines nicht spielberechtigten Spieler) ein und der Sieg wurde umgewandelt in ein 0:3 am grünen Tisch durch den HFV) nicht wären? Das wären 9 Punkte mehr! Man stände mit 51 Punkten glänzend da. Das ist leider, leider Fakt!