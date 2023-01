TuS Hiltrup verpflichtet "Winter-Quartett" Westfalenligist TuS Hiltrup war in der Hinrunde oftmals von Verletzungen geplagt und hat nun an der Kaderbreite geschraubt.

Sören Jankhöfer (19 Jahre, Innenverteidiger, zuletzt RW Ahlen)

Jankhöfer war im Sommer aus der U19 des SC Verl nach Ahlen gewechselt und war über einen Kurzeinsatz im Westfalenpokal nicht hinausgekommen. Ahlen legte ihm einen Wechsel nahe, Hiltrup schlug zu und verpflichtete den Youngster direkt bis 2024.

Richard Groß (20 Jahre, flexibler Rechtsaußen, zuletzt Fortuna Magdeburg)



Groß wurde in Magdeburg ausgebildet und ist für den 1. FC Magdeburg auch schon in der B-Junioren-Bundesliga aufgelaufen. Zuletzt war er bei Fortuna Magdeburg aktiv und sammelte die ersten Senioren-Erfahrungen in der dortigen Verbandsliga, die fünfthöchste Spielklasse, vergleichbar mit der Oberliga Westfalen. Seit Oktober studiert Groß in Münster und hatte zunächst bei der Preußen-Reserve mittrainiert. "Ein sehr athletischer Spieler, der die Linie rauf und runter gehen kann. Körperlich gut aufgestellt, ein gutes Tempo, eine gute Zweikampfführung. Wir sehen eine Menge in ihm", so Stöppel.