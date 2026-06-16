TuS Hiltrup verpflichtet Theesens Futsal-Offensivmann "Straßenfußballer mit hoher technischer Qualität" von red · Heute, 08:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Hiltrup

Oberligist TuS Hiltrup treibt seine Kaderplanung für die Spielzeit 2026/27 weiter voran und begrüßt mit Taha Ajdar Moulla einen weiteren Neuzugang. Der 25-jährige Offensivspieler mit spanischen und marokkanischen Wurzeln wechselt vom Westfalenligisten VfL Theesen an die Osttor-Arena.

Neben seiner Laufbahn im klassischen Fußball sammelte Moulla zudem Erfahrungen in der Futsal-Bundesliga bei MCH Futsal Bielefeld. Diese Ausbildung spiegelt sich insbesondere in seiner hohen technischen Qualität, seiner Ballbehandlung auf engem Raum und seinen starken Eins-gegen-Eins-Fähigkeiten wider. Der 25-Jährige ist ein technisch starker Linksfuß, der flexibel in der Offensive eingesetzt werden kann. Besonders seine Kreativität, seine Dynamik und seine ausgeprägten Eins-gegen-Eins-Qualitäten zeichnen ihn aus. Als klassischer Straßenfußballer sucht er mutig die Duelle, kann Gegenspieler auf engem Raum ausspielen und bringt damit zusätzliche Unberechenbarkeit in das Offensivspiel des TuS Hiltrup.

Insbesondere in der A-Liga für den SC Peckeloh II sowie in der Bezirksliga für den VfR Wellensiek war Moulla von 2022 bis 2025 besonders erfolgreich gewesen (60 Tore in 79 Spielen). Der Sportliche Leiter Dr. Raul Prieto freut sich über die Verpflichtung: „Mit Taha gewinnen wir einen Spieler, den wir schon längere Zeit beobachtet haben. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unseren weiteren Weg suchen. Taha ist ein technisch starker Linksfuß, der mit seiner Kreativität und seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins Spiele entscheiden kann. Man merkt ihm seine Wurzeln aus dem Straßenfußball an. Er ist mutig, sucht die Duelle und kann Situationen auf engem Raum lösen. Seine Erfahrungen in der Futsal-Bundesliga haben seine technische Ausbildung zusätzlich geprägt. Gleichzeitig bringt er mit seinen 25 Jahren die nötige Reife und Erfahrung mit.“