TuS Hiltrup verpflichtet Asmar Paenda von Westfalia Kinderhaus

Der TuS Hiltrup treibt die personellen Planungen für die kommende Saison weiter voran. In der spielfreien Woche gab der Tabellenführer der Westfalenliga Staffel 1 nun die Verpflichtung von Asmar Paenda bekannt. Der 22-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Westfalia Kinderhaus und ist damit der sechste Neuzugang des TuS für die kommende Spielzeit.





Paenda ist auf der rechten Seite flexibel einsetzbar – sowohl in der Defensive als auch im Offensivbereich. In der laufenden Saison absolvierte er 17 Spiele für Kinderhaus, in denen er zwei Tore erzielte. Seinen fußballerischen Werdegang begann der gebürtige Münsteraner in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 und Preußen Münster. Später folgten 51 Einsätze in der Oberliga für den 1. FC Gievenbeck, bevor er sich im vergangenen Sommer Kinderhaus anschloss.