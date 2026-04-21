TuS Hiltrup reagiert auf Abwärtstrend und verstärkt Trainer-Team A-Lizenz-Inhaber kommt mit viel Erfahrung von red · Gestern, 21:52 Uhr · 0 Leser

(v.l.:) Ralf Angerstein, Goran Staub, Sven Hozjak, Raul Prieto und Jens Nüsse. – Foto: TuS Hiltrup

Elf Spiele ohne Sieg haben den TuS Hiltrup gefährlich nahe an die Abstiegsplätze in der Oberliga Westfalen herangeführt. Seit dem Weggang im Winter von Chefcoach Marcel Stöppel zum Konkurrenten RW Ahlen zeigt die Formkurve deutlich nach unten. Nun hat der Verein vor dem wichtigen Heimspiel gegen Tabellennachbar SG Finnentrop/Bamenohl bekanntgegeben, dass das Trainerteam um einen erfahrenen A-Lizenz-Inhaber ergänzt wird. Der 45-jährige Sven Hozjak wird bis Saisonende das Team begleiten. Die bestehende Struktur und Aufgabenverteilung bleibt unverändert, heißt es in der Pressemitteilung.

Hozjak verstärkt das Trainerteam um Simeon Ulenbrock (Athletik-Trainer), Ahmet Ali (Co-Trainer) und Mike Scollie (Co-Trainer), das weiterhin in seiner bisherigen Konstellation zusammenarbeitet. Der Sportliche Leiter Raul Prieto bleibt der hauptverantwortliche Trainer für die 1. Mannschaft. Die Entscheidung wurde innerhalb der Fußballabteilung gemeinsam mit Ralf Angerstein, Goran Staub und Jens Nüsse abgestimmt. Der Kontakt zu Hozjak, der in der Nähe des Hiltruper Sportplatzes wohnt, kam über Nüsse zustande. "Sven wird uns extrem gut tun. Er ist ein Glücksgriff mit seiner Expertise und kommunikativen Art“, so Nüsse gegenüber der Lokalpresse "Westfälische Nachrichten".