TuS Hiltrup reagiert auf Abwärtstrend und verstärkt Trainer-Team

Elf Spiele ohne Sieg haben den TuS Hiltrup gefährlich nahe an die Abstiegsplätze in der Oberliga Westfalen herangeführt. Seit dem Weggang im Winter von Chefcoach Marcel Stöppel zum Konkurrenten RW Ahlen zeigt die Formkurve deutlich nach unten.
Nun hat der Verein vor dem wichtigen Heimspiel gegen Tabellennachbar SG Finnentrop/Bamenohl bekanntgegeben, dass das Trainerteam um einen erfahrenen A-Lizenz-Inhaber ergänzt wird. Der 45-jährige Sven Hozjak wird bis Saisonende das Team begleiten. Die bestehende Struktur und Aufgabenverteilung bleibt unverändert, heißt es in der Pressemitteilung.
Hozjak verstärkt das Trainerteam um Simeon Ulenbrock (Athletik-Trainer), Ahmet Ali (Co-Trainer) und Mike Scollie (Co-Trainer), das weiterhin in seiner bisherigen Konstellation zusammenarbeitet. Der Sportliche Leiter Raul Prieto bleibt der hauptverantwortliche Trainer für die 1. Mannschaft.
Die Entscheidung wurde innerhalb der Fußballabteilung gemeinsam mit Ralf Angerstein, Goran Staub und Jens Nüsse abgestimmt. Der Kontakt zu Hozjak, der in der Nähe des Hiltruper Sportplatzes wohnt, kam über Nüsse zustande. "Sven wird uns extrem gut tun. Er ist ein Glücksgriff mit seiner Expertise und kommunikativen Art“, so Nüsse gegenüber der Lokalpresse "Westfälische Nachrichten".
Hozjak hat eine TuS-Vergangenheit und spielte von der F- bis zur C-Jugend beim TuS Hiltrup. Der frühere Oberliga- und Regionalliga-Spieler (u. a. SC Preußen Münster) bringt Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit. Den damaligen Oberligisten Hammer SpVg hätte er in der Spielzeit 2016/17 beinahe in die Regionalliga geführt. Zuvor war er mit dem TuS Haltern in die Westfalenliga aufgestiegen. Als Cheftrainer war er zudem zehn Monate beim damaligen Drittligisten Sportfreunde Lotte tätig (2018/19).
Nach seinem Engagement in Lotte hatte sich Hozjak von der Fußball-Bühne verabschiedet und war quasi "verschwunden". Bis heute!