TuS Hiltrup: Leistungsträger tritt kürzer - Landesliga-Akteur kommt

Ojo spielt auf der linken Seite und bringt ordentlich Tempo und Offensivdrang mit. In seinem ersten Seniorenjahr absolvierte er 30 Landesliga-Partien für die Hammer SpVg. Im U19-Jahr gab er zuvor bereits sein Senioren-Debüt in der Westfalenliga.

Effing ist hauptberuflich Polizist und wird ins Ruhrgebiet versetzt. Durch den Umzug und den Schichtdienst ist ein normaler Trainings- und Spielbetrieb nicht mehr möglich, schreibt der Verein in seiner Meldung. Der Offensivspieler gehört seit Sommer 2023 zu den absoluten Stammspielern und war in seinen ersten Seniorenjahren bereits für den SuS Neuenkirchen in der Westfalenliga aktiv. Insgesamt stehen 98 Partien in der sechsthöchsten Spielklasse in seiner Vita. Mit 14 Treffern war es seine bislang erfolgreichste Saison.

Im Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" erklärt Coach Marcel Stöppel: "Weil Peter uns verlässt, wird Linus Gröger von der Linksverteidiger-Position wieder nach vorne rücken. Deswegen haben wir uns nach einem Linksverteidiger umgeschaut und mit Chris gefunden. Er war schon eine Woche dabei, hat die Testspiele mitgemacht und das mit gutem Tempo gelöst. Für den Offensivbereich ein interessanter Mann. Aber er muss noch viel lernen und wir müssen schauen, wie schnell er sich einfügt. Er hilft uns dennoch quantitativ und als Spielertyp weiter."

Im Rahmen des Trainingslagers in Billerbeck feierte Hiltrup am Wochenende einen 5:2-Erfolg gegen den durchaus ambitionierten Westfalenligisten SpVgg Horsthausen, der sich kürzlich mit Oberliga-Legende Stefan Oerterer (37) verstärkt hat.