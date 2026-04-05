TuS Hiltrup holt Defensivmann aus Rödinghausen 109-facher Westfalenliga-Akteur möchte nächsten Schritt gehen von red · Gestern, 10:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Hiltrup

Oberligist TuS Hiltrup verpflichtet zur Spielzeit 2026/27 den 25-jährigen Hendrik Rübartsch. Der Linksverteidiger spielt seit der U19 beim SV Rödinghausen und verlässt die dortige U23 nach sechs Jahren.

Rübartsch kennt den TuS bereits aus zahlreichen Duellen in der Westfalenliga und möchte den nächsten Schritt im Seniorenfußball gehen: „Mir ist immer wieder aufgefallen, dass hier eine geschlossene Mannschaft auf dem Platz steht, die füreinander kämpft und alles für den Sieg gibt. Dieser Teamgeist hat bei mir direkt einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.“ Auch das Gesamtbild neben dem Platz hat ihn überzeugt: „Nach den ersten Gesprächen wurde schnell klar, dass nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Umfeld im Verein sehr stimmig ist. Genau dieser Zusammenhalt hat mich in meiner Entscheidung bestärkt.“