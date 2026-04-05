TuS Hiltrup holt Defensivmann aus Rödinghausen

Oberligist TuS Hiltrup verpflichtet zur Spielzeit 2026/27 den 25-jährigen Hendrik Rübartsch. Der Linksverteidiger spielt seit der U19 beim SV Rödinghausen und verlässt die dortige U23 nach sechs Jahren.
Rübartsch kennt den TuS bereits aus zahlreichen Duellen in der Westfalenliga und möchte den nächsten Schritt im Seniorenfußball gehen: „Mir ist immer wieder aufgefallen, dass hier eine geschlossene Mannschaft auf dem Platz steht, die füreinander kämpft und alles für den Sieg gibt. Dieser Teamgeist hat bei mir direkt einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.“
Auch das Gesamtbild neben dem Platz hat ihn überzeugt: „Nach den ersten Gesprächen wurde schnell klar, dass nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Umfeld im Verein sehr stimmig ist. Genau dieser Zusammenhalt hat mich in meiner Entscheidung bestärkt.“
Nach sechs Jahren im U23-Bereich des SV Rödinghausen (109 Westfalenliga-Einsätze) sieht er nun den richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel: „Ich möchte mich im Seniorenbereich weiterentwickeln und bin überzeugt, dass mir der TuS dafür genau das richtige Umfeld bietet. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung.“
Raul Prieto, aktuell Sportlicher Leiter und seit dem Abgang von Marcel Stöppel Chefcoach in Personalunion, sagt zur Verpflichtung: „Ich habe von Anfang an sehr gute Gespräche mit Hendrik geführt. Er ist vom Charakter und von seiner Einstellung her ein klarer Führungsspieler und bringt diese Rolle auch als Kapitän aus seinem bisherigen Verein mit. Genau solche Typen brauchen wir, mit Lautstärke und Verantwortung auf dem Platz. Als Linksverteidiger wird er unsere ohnehin stabile Defensive zusätzlich verstärken und uns mit seinem Zug nach vorne weitere Qualität geben. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn trotz namenhafter Interessenten für uns gewinnen konnten.“