TuS Hiltrup ergänzt Torhüterteam zur Rückrunde

Oberligist TuS Hiltrup hat sein Torhüterteam in der Winterpause ergänzt. Mit Phil Strugula von der SpVgg Vreden und dem vereinslosen Jan Dehl (zuletzt SF Niederwenigern) stoßen zwei Keeper hinzu, die zunächst bis zum Sommer eingeplant sind. "Über die kommende Saison hinaus wird in Ruhe entschieden", heißt es von Vereinsseite.
Durch diese personelle Konstellation wurde Lukas Fiedler freigegeben, der aus privaten Gründen in seine Heimat zum Westfalenligisten SuS Neuenkirchen zurückkehrt.
Der 25-jährige Dehl wurde in der U19 beim SV Rödinghausen ausgebildet und hat seine Seniorenlaufbahn auch in der dortigen U23 in der Westfalenlig begonnen. Danach folgten Stationen beim SV Sodingen (damals ebenfalls Westfalenliga) und dem SF Niederwenigern, der vergleichbar zur Westfalenliga am Niederrhein in der Landesliga spielt. Damit bringt er die Erfahrung von 83 Partien in der sechsthöchsten Spielklasse mit. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit war Dehl vereinslos.
Der 21-jährige Strugala wurde im Winter von der SpVgg Vreden freigegeben, jedoch nicht für einen Oberliga-Rivalen, wie die Verantwortlichen Anfang Februar angaben. Eine Einigung ist offensichtlich aber erfolgt, da Strugala inzwischen auch pflichtspielberechtigt ist für den TuS. Strugala befindet sich in seinem zweiten Seniorenjahr und kam bei der SpVgg in der vergangenen Spielzeit zu fünf Einsätzen im westfälischen Amateuroberhaus.
Gegenüber der Lokalpresse "Münsterlandzeitung" sagte er Anfang Februar zu seinem Wechsel: „Es kann im Fußball nicht immer alles glatt laufen. Aber ich möchte betonen, dass ich Vreden nicht verlassen wollte, weil ich so wenig gespielt habe oder mit der Mannschaft nicht klarkam. Es geht für mich ausschließlich um wirtschaftliche Gründe, da ich in Roxel wohne und die Fahrtzeit durch den Wechsel enorm reduzieren kann. Diese Chance musste ich einfach wahrnehmen."
Hiltrups Torwarttrainer Andreas Daweke sagt: „Wir haben jetzt eine gute Breite auf der Position und einen gesunden Konkurrenzkampf im Training. Beide arbeiten sehr konzentriert und bringen unterschiedliche Stärken mit. Das tut der gesamten Mannschaft gut.“