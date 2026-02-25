TuS Hiltrup ergänzt Torhüterteam zur Rückrunde Ein Keeper kommt von Ligarivale SpVgg Vreden von red · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

(v.l.:) Phil Strugula, Torwarttrainer Andreas Daweke und Jan Dehl. – Foto: TuS Hiltrup

Oberligist TuS Hiltrup hat sein Torhüterteam in der Winterpause ergänzt. Mit Phil Strugula von der SpVgg Vreden und dem vereinslosen Jan Dehl (zuletzt SF Niederwenigern) stoßen zwei Keeper hinzu, die zunächst bis zum Sommer eingeplant sind. "Über die kommende Saison hinaus wird in Ruhe entschieden", heißt es von Vereinsseite. Durch diese personelle Konstellation wurde Lukas Fiedler freigegeben, der aus privaten Gründen in seine Heimat zum Westfalenligisten SuS Neuenkirchen zurückkehrt.

Der 25-jährige Dehl wurde in der U19 beim SV Rödinghausen ausgebildet und hat seine Seniorenlaufbahn auch in der dortigen U23 in der Westfalenlig begonnen. Danach folgten Stationen beim SV Sodingen (damals ebenfalls Westfalenliga) und dem SF Niederwenigern, der vergleichbar zur Westfalenliga am Niederrhein in der Landesliga spielt. Damit bringt er die Erfahrung von 83 Partien in der sechsthöchsten Spielklasse mit. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit war Dehl vereinslos. Der 21-jährige Strugala wurde im Winter von der SpVgg Vreden freigegeben, jedoch nicht für einen Oberliga-Rivalen, wie die Verantwortlichen Anfang Februar angaben. Eine Einigung ist offensichtlich aber erfolgt, da Strugala inzwischen auch pflichtspielberechtigt ist für den TuS. Strugala befindet sich in seinem zweiten Seniorenjahr und kam bei der SpVgg in der vergangenen Spielzeit zu fünf Einsätzen im westfälischen Amateuroberhaus.