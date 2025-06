TuS Hiltrup bedient sich doppelt in der U19-Bundesliga

Enoch Moussa (l.) wechselt aus der Jugend des MSV Duisburg zum Oberligisten – Foto: TuS Hiltrup

Der frischgebackene Oberligist TuS Hiltrup schlägt auf dem Transfermarkt weiter fröhlich zu. Nach bereits acht verkündeten Neuzugängen − allein von Ex-Ligakonkurrent GW Nottuln wechselten gleich drei Spieler zum TuS − legt die sportliche Leitung am Osttor noch zwei weitere Transfers oben drauf.

Ausbildung macht Transfer möglich Angefangen mit Enoch Moussa. Der 18-Jährige kommt aus der Jugend des MSV Duisburg zum TuS. Soweit erst einmal ein doch eher ungewöhnlicher Transfer, ist der Weg zwischen der Ruhrgebietsstadt und dem Münsteraner Stadtteil doch ein nicht unbeträchtlicher. Wie der TuS Hiltrup aber in einer Mitteilung schreibt, wird Moussa am 1. Oktober in seine physiotherapeutische Ausbildung bei den Alexianer-Kliniken in Münster starten. So rückte ein Wechsel nach Hiltrup in den Bereich des Möglichen.

Moussa ist angestammter Linksverteidiger und glänzt vor allem durch seine Physis und Dynamik. Beim MSV trainierte er bereits mit der Profimannschaft, wurde in der abgelaufenen Spielzeit jedoch von einer schweren Knieverletzung zurückgeworfen, von der er sich mittlerweile erholt hat. Zum Ende der Saison sammelte Moussa noch einige Einsätze in der U19-Bundesliga, unter anderem auch gegen den VfL Osnabrück. In diesem Aufeinandertreffen dürfte es sogar zum einen oder anderen Duell mit dem zweiten Neuzugang am Osttor gekommen sein: Aus dem Nachwuchs der Niedersachsen wechselt Mohammed-Ali Khan zu den Blau-Weißen. Jede Menge Tempo für die Außenbahn