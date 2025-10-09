TUS Hilter trifft und trifft und trifft

Der TUS Hilter siegte verdient aber vielleicht um ein Tor zu hoch mit 5:0 Toren bei der Spvg Niedermark und festigte in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - seine herausragende Spitzenposition.

Mit seinem Treffer in der Anfangsphase hatte Niklas Brinkamm den Tabellenführer bereits früh in Führung gebracht. David Keil baute den Vorsprung mit einem Doppelpack bis Mitte der ersten Halbzeit auf 3:0 aus. Damit war bis zu Halbzeit bereits eine Vorentscheidung gefallen. In der Schlußphase des Spiels sorgte Kevin Wirt mit einem Doppelschlag für den 5:0-Endstand gegen die seit vier Meisterschaftsspielen in Folge glück- und punktlose Spvg Niedermark. TUS Hilter baute nach Tabellenführung nach elf Siegen aus zwölf Siegen auf 33 Punkte hat gegenüber dem aktuell zweitplatzierten SV Bad Rothenfelde II einen Vorsprung von elf Punkten.

"Bei uns ist momentan in allen Bereichen der Wurm drin. Dennoch werden wir jetzt nicht kopflos und arbeiten weiter, um dann gestärkt zurück zu kommen. Gestern war es ein verdienter Sieg für den TUS Hilter,“ sagte uns nach dem Spiel Coach Ulf Serke (Spvg Niedermark).

"Uns spielten heute die zwei frühen Tore in die Karten, einmal per Distanzschuss und einmal nach einer Ecke. Danach konnten wir Ball und Gegner laufen lassen. In der zweiten Halbzeit schloss Niedermark die Räume besser, sodass wir froh sind in der Höhe verdient und zu Null mit drei Punkten nach Hause zu fahren,“ sagte uns Atem Pfannstiel der die Aufgaben vom erkrankten Trainer Patrick van der Sanden übernahm.

Die nächsten Spiele:

Am kommenden Sonntag 12.10.25 zur Mittagszeit um 13.00 Uhr spielt der TUS Hilter beim Verfolger Rot Weiß Sutthausen.

Die knapp unter den Strich gerutschte Spvg Niedermark muss am Sonntag 12. Oktober 2025 um 14.00 Uhr beim bisher noch punktlosen Aufsteiger SV Kosova antreten.