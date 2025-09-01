TUS Hilter - Spitzenreiter mit deutlichem Vorsprung

TUS Hilter - SV Viktoria Gesmold II 2:0 (1:0)

Wir haben am Ende des Tages verdient gewonnen. Es war turbulentes Spiel, in dem wir zwei Elfmeter verschossen und eine gelb-rote Karte kassiert haben. Wir haben es unnötig spannend gemacht. Viktoria Gesmold hat es wirklich ordentlich gespielt. Uns teils sehr hoch angelaufen und immer wieder vor Aufgaben gestellt hat. Kompliment; Gesmold ist ein starker Aufsteiger. Wir sind glücklich und froh, dass wir die Punkte haben. Wir haben jetzt eine harte Woche vor uns. Am Mittwoch gegen den SV Hellern und danach gegen den SV Bad Rothenfelde. Wir sind im Moment sehr sehr glücklich, dass wir mit 15 Punkte dort stehen, wo wir jetzt stehen,“ sagte uns Trainer Patrick van der Sanden.

"Wir haben heute mit unseren Mitteln und Möglichkeiten Hilter das Leben schwer gemacht und alles investiert, um etwas mitzunehmen. Insgesamt ein sehr ordentlicher Auftritt von uns gegen einen absoluten Aufstiegsfavoriten. Mit etwas Glück holen wir einen Punkt. Lob an die Jungs für die Einstellung und Art und Weise unseres Auftritts,“ sagte uns Trainer Dennis Bolwin (SV Viktoria Gesmold II).

Spvg Niedermark - SV Bad Rothenfelde 2:2 (1:1)

„Es ist uns gelungen, in einem umkämpften Spiel zweimal zurückzukommen. Das erste Gegentor entsteht durch einen Fehler im Spielaufbau und das zweite durch einen Foulelfmeter. Am Ende hatten beide Teams noch die Chance auf den Sieg. Im Endeffekt geht das Unentschieden in Ordnung,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).

"Die ersten zehn Minuten war Niedermark sehr gut im Spiel und sie haben sich zahlreiche Ecken herausgearbeitet. Im Anschluss hat Niedermark das Spielen eingestellt und somit Rothenfelde ins Spiel kommen lassen. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit ähnlich wie in der Ersten. Gut gestartet und dann Rothenfelde wieder mitspielen lassen. Letztendlich ein gerechtes 2:2,“ meinte Trainer Ulf Serke (Spvg Niedermark).

TUS Glane - Ballsport Eversburg 2:0 (1:0)

"Engagiert aber glücklos. Wir haben es heute als Mannschaft super gemacht. Einzig der Torerfolg hat gefehlt um das Spiel an uns zu reißen. Wenn wir so weitermachen, werden wir unsere Punkte noch einfahren,“ sagte uns Coach Yannik Kaiser (Ballsport).

VFR Voxtrup II - SC Lüstringen 1:2 (1:1)

"Absolut verdiente Niederlage! Lüstringen war uns heute in allen Belangen einen Schritt voraus. Verdienter Sieg für Lüstringen,“ sagte uns Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).

OSC - SF Schledehausen 2:2 (1:1)

Von der ersten Minute an waren wir das spielbestimmende Team. Haben die Chancen, scheitern aber entweder an uns selbst oder am starken Florian Munz im Kasten vom SF Schledehausen. Mit dem Halbzeitpfiff sind wir dann einmal sehr unaufmerksam und statt mit einer 1:0-Führung - die durchaus höher hätte sein können - gehen wir mit einem 1:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit brauchen wir dann ein paar Minuten und geraten durch einen Foulelfmeter sogar in Rückstand. Fortan waren wir wieder die bessere Truppe, spielen unsere Angriffe aber weiter nicht konsequent zu Ende oder scheitern weiterhin an Munz. Am Ende hat es dann nur zu einem Unentschieden gereicht, wo man wieder zwei Punkte verliert, die man nach dem Spielverlauf der 90 Minuten hätte haben müssen,“ lautet das Fazit von Trainer Derek Cooper (OSC) nach dem Spiel.