TUS Hilter souverän ins Pokal-Finale Titelverteidiger VFL Kloster Oesede im Halbfinale klar geschlagen von Michael Eggert · Heute, 01:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Conrad

Der TUS Hilter hat das Finale des Kreispokals Osnabrück erreicht. Der Spitzenreiter der Kreisliga setzte sich im Halbfinale gegen den Titelverteidiger und Liga-Konkurrenten VFL Kloster Oesede am Ende deutlich mit 4:1 durch. Im Endspiel trifft Hilter auf den TSV Wallenhorst, den Titelanwärter aus der Kreisliga Osnabrück - Staffel A.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung: Meik Schäfer traf in der Anfangsphase mit einem direkt verwandelten Freistoß sehenswert zum 1:0. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste drückte auf den Ausgleich. TUS Hilter verteidigte jedoch diszipliniert und nahm die knappe Führung mit in die Pause.

Meik Schäfer brachte TUS Hiler mit einem Traumtor in Führung. – Foto: Fupa

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Felix Bauer nach Vorarbeit von Jonas Tappmeyer auf 2:0. Nur wenige Minuten später sorgte Artem Pfannenstiel mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke von Luciano Ferrigno bereits für die Vorentscheidung. Nach rund einer Stunde stand es 3:0. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Tappmeyer selbst mit einem platzierten Schuss in den Winkel zum 4:0. Den Gästen gelang durch Nico Brinkmeyer kurz vor dem Abpfiff lediglich noch eine Ergebniskosmetik.