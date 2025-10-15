TUS Hilter siegt unaufhaltsam

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das punktlose Schlußlicht der Kreisliga, der SV Kosova zeigte sich im vorgezogenen Spiel beim unangefochtenen Tabellenführer TUS Hilter lange erfolgreiche Gegenwehr und musste sich erst durch vier Treffer in der Schlußphase geschlagen geben. TUS Hilter baute den Vorsprung vor dem zweiplatzierten SV Bad Rothenfelde II auf 14 Punkte aus. Der SV Kosova konnte seine aufsteigende Tendenz noch nicht in Punkte ummünzen.
Der TUS Hilter begann erwartungsgemäß feldüberlegen, kam gegen die geschickt verteidigenden Gäste aber zunächst nur zu wenigen Tormöglichkeiten.
Nach einer halben Stunde Spielzeit verpasste Vladimir Titievskiy die beste Chance des Spitzenreiters, als er einen Strafstoß verschoß. Der Pausenstand von 0:0 ging in Ordnung.
Erst Mitte der zweiten Halbzeit erlöste Alexander Niendieck mit einem Distanzschuss zur 1:0-Führung sein Team und die zahlreichen Fans. Christoph Peuker machte seinem Treffer zum 2:0 zehn Minuten vor dem Ende den Deckel auf die Partie. Alexander Niendieck mit seinem zweiten Treffer und David Keil sorgten mit ihren späten Toren für den 4:0-Endstand.
Alexander Niendieck traf doppelt für den TUS Hilter – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
„Großes Kompliment an den Gegner heute, der sehr gut verteidigt und sich in alles reingeworfen hat. Natürlich hatten wir mehr Chancen und können diese auch früher nutzen, um es uns einfacher zu machen, aber an dieser Stelle möchte ich nur den Gegner loben. Wir freuen uns den Sieg eingefahren zu haben und jetzt auf das spielfreie Wochenende mit unserem Ockermarkt im Dorf - Prost!, lautet das Statement von Jonas Tappmeyer (TUS Hilter) nach dem Spiel.
So geht es weiter:
Der SV Kosova tritt am Sonntag 26. Oktober 2025 um 11.00 Uhr bei RW Sutthausen an.
Am Freitag 24. Oktober 2025 um 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - spielt der Spitzenreiter TUS Hilter beim SuS Buer und am Mittwoch 29.10.25 im Kreispokal gegen den TUS Bad Essen.