TUS Hilter siegt unaufhaltsam

Die Stimmen zum Spiel:

„Großes Kompliment an den Gegner heute, der sehr gut verteidigt und sich in alles reingeworfen hat. Natürlich hatten wir mehr Chancen und können diese auch früher nutzen, um es uns einfacher zu machen, aber an dieser Stelle möchte ich nur den Gegner loben. Wir freuen uns den Sieg eingefahren zu haben und jetzt auf das spielfreie Wochenende mit unserem Ockermarkt im Dorf - Prost!, lautet das Statement von Jonas Tappmeyer (TUS Hilter) nach dem Spiel.

So geht es weiter:

Der SV Kosova tritt am Sonntag 26. Oktober 2025 um 11.00 Uhr bei RW Sutthausen an.

Am Freitag 24. Oktober 2025 um 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - spielt der Spitzenreiter TUS Hilter beim SuS Buer und am Mittwoch 29.10.25 im Kreispokal gegen den TUS Bad Essen.