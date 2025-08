TUS Hilter siegt im Duell der Bezirksliga-Absteiger

In einem Spiel der Kreisliga - Staffel B - zwischen den beiden Bezirksliga-Absteigern gewann der TUS Hilter nach Rückstand und späten Toren am Ende sicher etwas zu hoch mit 4:1 gegen den SC Lüstringen.

Zeitpunkt verdiente Ausglich. David Keil drehte mit seinem Tor das Spiel in 80. Minute. In der Schlußphase baute der Gastgeber die Führung noch auf 4:1 aus.

Anas Al Hajji brachte den SC Lüstringen Mitte der ersten Halbzeit mit einem Freistoßtreffer mit 1:0 in Führung. Der Gastgeber drückte in der Folge zwar auf den Ausgleich, konnte sich aber zunächst keine glasklaren Chancen gegen die gut gestaffelte Abwehr der Gäste erspielen. Mitte der zweite Halbzeit erzielte Jonas Straede der zu dem

„Ein verdienter Sieg, der vielleicht am Ende um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr ungeduldig gespielt.Mit einem Torschuß gelang dem SC Lüstringen dann die Führung. Wir sind geduldig geblieben. Zweite Halbzeit haben wir etwas glücklich den Ausgleich gemacht. Eine verunglückte Flanke senkte sich ins Tor. Am Ende des Tages war es auf jeden Fall einverdienter Sieg,“ sagte uns Trainer Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter) nach dem Spiel.