TUS Hilter schockt den SV Hellern

Nach einer über weite Strecken ausgleichenen Partie überschlugen sich kurz vor und direkt nach der Pause die Ereignisse. Als sich bereits alle mit eine 0:0 zur Pause abgefunden hatten schlugen die Gäste eiskalt zu. In der 44. Minute brachte Jonas Tappmeyer die Gäste in Führung und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit baute Routinier Artem Pfannenstiel mit einem Kopfball die Führung auf 2:0 aus. Von dem Schock hatte sich der SV Hellern nach Wiederanpfiff noch nicht erholt, denn der TUS Hilter legte prompt zum 0:3 durch Ruslan Hetsko nach. Damit war das Spiel früh entschieden, daran änderte auch der Anschlußtreffer von Bela Braun nichts mehr.

"TUS Hilter hat das Spiel heute verdient mit 3:1 gewonnen. Leider kassieren wir kurz vor der Halbzeit zwei Gegentore, die für uns spielentscheidend waren. Direkt nach der Pause folgt das 3:0, was uns endgültig das Genick bricht. Zwar gelingt uns noch der Anschlusstreffer, aber wir schaffen es nicht, ausreichend Druck aufzubauen oder uns klare Chancen zu erspielen – auch, weil Hilter defensiv sehr diszipliniert und abgeklärt agiert. Man muss anerkennen, dass Hilter heute seine hohe Qualität unter Beweis gestellt und die Favoritenrolle in unserer Liga absolut bestätigt hat," meinte Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).

Es ist verdienter Sieg. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Das 1:0 und 2:0 kurz vor der Halbzeit und das 3:0 direkt nach der Halbzeit. Wir kriegen nach einer Standardsituation den Anschlußtreffer zum 3:1. Dann wird es auch immer mal gefährlich, wenn Du viele Chancen liegen gelassen hast, so wie wir es gemacht haben. Wir haben dann aber gut wegverteidigt und am Ende des Tages passt das Ergebnis. Es hätte vielleicht noch das vierte Tor fallen können, auf der anderen Seite hätte auch einer für Hellern durchrutschen können. Unter dem Strich sind wir zufrieden, den SV Hellern musst Du erst einmal schlagen. Das ist uns gelungen und heute fahren wir zufrieden nach Hause," lautet das Statement von Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter).