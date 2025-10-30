TUS Hilter nach Flutlichausfall im Halbfinale

Mit einer Stunde Verspätung wurde das Spiel angepfiffen. – Foto: Reinhard Rehkamp, Verein

Der Tabellenführer der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - TUS Hilter erreichte mit einem schwer erkämpften 2:0-Heimerfolg gegen den Kreisligisten TUS Bdas Halbfinale im Osnabrücker Kreispokal. Das Spiel konnte wegen eines Flutlichtausfalls erst mit einer fast einstündigen Verspätung zu beginnen. Fünf Minuten vor Spielbeginn waren plötzlich sieben der acht Flutlichter auf der Sportanlage in Hilter ausgefallen. Wegen aktueller Umbaumaßnahmen entwickelte sich die Situation schwierig. Am Ende konnte ein herbeigerufen Gemeindemitarbeiter - der auch die nötige Schlüsselgewalt hatte - den Fehler beheben und sorgte durch seinen Einsatz zur Freunde der Mannschaften und der zahlreichen Zuschauer für die Abwicklung des Pokalknallers.

Es war ein sehr umkämpftes Spiel mit wenigen Tormöglichkeiten vor der Pause. Nach einer halben Stunde Spielzeit verpasste Jonas Tappmeyer knapp die beste Möglichkeit für den Gastgeber. Nach einer Stund Spielzeit brachte Erik Steeken den TUS Hilter mit einem fulminanten Schuß ins Tor mit 1:0 in Führung. Tobias Füchtel hatte Mitte der zweiten Halbzeit zwar den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, verzog aber knapp aus kurzer Distanz. Der Gastgeber kontrollierte das Spielgeschehen und Christian Peters machte in der Schlußphase mit seinem Treffer zum 2:0 für den TUS Hilter den Deckel auf das Spiel. – Foto: Matthias Conrad

Die Stimmen zum Spiel: Meine Manschaft zeigte ein sehr gutes und geschlossenes Defensivverhalten gegen eine sehr stark spielende Mannschaft des TUS Hilter. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht ein bisschen höher zu stehen und früher zu stören. Dennoch hatte Hillter mehr vom Spiel und war auch die spielbestimmende Mannschaft mit mehr Ballbesitz. Dennoch bin ich mit der Leistung zufrieden, weil wir als Team gut verteidigt haben. Glückwunsch an TUS Hilter,“ freute Trainer Sven Rode (TUS Bad Essen) über die gute Gesamtleistung seiner Mannschaft.