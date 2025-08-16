TUS Hilter mit breiter Brust ins Topspiel gegen Kloster

TUS Hilter - VFL Kloster Oesede So. 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -

Beim TUS Hilter ist das Selbstvertrauen nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen den stark eingeschätzten SV Hellern zurück. Die überzeugende Leistung in Hellern und die optimale Punktausbeute aus den beiden Auftaktspielen gibt der Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden den nötigen Schub. Da kommt der ambitionierte VFL Kloster Oesede gerade zum richtigen Zeitpunkt. Nachdem für Nico Fehlhauer unverständlichen Spielausfall vor zwei Wochen bei Ballsport vor zwei waren Kloster Oesede am letzten Wochenende spielfrei und startet mit dem Topspiel beim TUS Hilter in die neue Saison.

RW Sutthausen - TuS Glane So. 13.00 Uhr

Am Sonntagmittag treffen die beiden bestplatzierten Teams der Liga aufeinander.

Beide Mannschaften haben ihre bisherigen Spiele deutlich gewonnen und waren auch im Kreispokal erfolgreich. Ein deutlicher Leistungsunterschied besteht nicht zwischen den beiden Mannschaften. Sie befinden sich auf Augenhöhe und der Spielausgang ist offen. Dem Sieger winkt die alleinige Tabellenführung. Für den Trainer von RW Sutthausen Uwe Niebusch sicher kein normales Spiel. Er trainierte den TuS Glane viele Jahre bis 2019 und freut sich sicher auf einige alte Bekannte.