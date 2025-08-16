Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
– Foto: Mario Gerken
TUS Hilter mit breiter Brust ins Topspiel gegen Kloster
Kreisliga-Vorschau:Kann Glane Tabellenführung in Sutthausen verteidigen?
Am Sonntag finden am dritten Spieltag in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - fünf Spiele statt. Fupa überträgt drei Spiele im Liveticker. Die Sonntagspiele im Überblick:
TUS Hilter - VFL Kloster Oesede So. 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -
Beim TUS Hilter ist das Selbstvertrauen nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen den stark eingeschätzten SV Hellern zurück. Die überzeugende Leistung in Hellern und die optimale Punktausbeute aus den beiden Auftaktspielen gibt der Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden den nötigen Schub. Da kommt der ambitionierte VFL Kloster Oesede gerade zum richtigen Zeitpunkt. Nachdem für Nico Fehlhauer unverständlichen Spielausfall vor zwei Wochen bei Ballsport vor zwei waren Kloster Oesede am letzten Wochenende spielfrei und startet mit dem Topspiel beim TUS Hilter in die neue Saison.
RW Sutthausen - TuS Glane So. 13.00 Uhr
Am Sonntagmittag treffen die beiden bestplatzierten Teams der Liga aufeinander.
Beide Mannschaften haben ihre bisherigen Spiele deutlich gewonnen und waren auch im Kreispokal erfolgreich. Ein deutlicher Leistungsunterschied besteht nicht zwischen den beiden Mannschaften. Sie befinden sich auf Augenhöhe und der Spielausgang ist offen. Dem Sieger winkt die alleinige Tabellenführung. Für den Trainer von RW Sutthausen Uwe Niebusch sicher kein normales Spiel. Er trainierte den TuS Glane viele Jahre bis 2019 und freut sich sicher auf einige alte Bekannte.
VFR Voxtrup II - Osnabrücker SC So. 11.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -
Der VFR Voxtrup war zum Liga-Auftakt gegen RW Sutthausen nach der Pause deutlich unterlegen und musste am Ende eine verdiente 0:3-Niederlage hinnehmen. Der OSC eröffnete die Saison mit einem 0:0 beim SuS Buer mit dem Trainer Derek Cooper alles andere als zufrieden war. Im abgelaufen Saison retteten sich beide Team knapp vor dem Abstieg. Das Hinspiel hatte der Gastgeber 2:1 gewonnen, im Rückspiel revanchierte sich der OSC mit einem 6:0-Kantersieg. Es treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Die bessere Tagesform könnte das Spiel entscheiden.
SV Kosova - SV Hellern So. 14.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -
Der SV Hellern musste nach sehr guten Ergebnissen in der Vorbereitung und dem Auftaktsieg in Niedermark am vergangen Sonntag mit der 1:3-Niederlage gegen den TUS Hilter einen Rückschlag hinnehmen. Beim zuletzt personell gebeutelten Aufsteiger SV Kosova stehen die Vorzeichen klar auf Sieg. Alles andere wäre eine riesengroße Überraschung.
Spvg Niedermark - BSV Holzhausen So. 15.00 Uhr
Ein Sieg und eine Niederlage ist die bisherige Bilanz vom neuen Trainer Michael Brand beim BSV Holzhausen. Um sich mit den Spitzenmannschaften in oberen Tabellendrittel zu tummeln wäre ein Sieg in Niedermark notwendig. Aber der Gastgeber hat genügend Potenzial um selbst einen Dreier einzufahren. Wahrscheinlich wird die Tagesform den interessanten Vergleich von zwei gleich starken Teams entscheiden.