TUS Hilter krönt Traumsaison mit dem Double

Doublesieger 2026 - TUS Hilter - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TUS Hilter hat seine erfolgreiche Saison mit dem Gewinn des Krombacher-Pokals gekrönt. Im Finale auf der Sportanlage in Wallenhorst setzte sich die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden trotz eines frühen Rückstands mit 4:1 (2:1) gegen den TSV Wallenhorst durch und sicherte sich nach der Meisterschaft und Aufstieg damit auch das Double.

Vor mehr als 250 Zuschauern erwischte der TSV Wallenhorst bei hochsommerlichen Temperaturen den besseren Start. Levin Bennet Geers brachte die Gastgeber bereits in der Anfangsphase gegen den ersatzgeschwächten TUS Hilter mit 1:0 in Führung. Anschließend verlor die Partie zunächst etwas an Tempo, ehe Hilter Mitte der ersten Halbzeit zunehmend die Kontrolle übernahm.

Kurz vor der Pause gelang Meik Schäfer der verdiente Ausgleich. Mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze ließ er dem Wallenhorster Keeper keine Abwehrchance. Wenige Minuten später nutzte Schäfer eine Unsicherheit in der Defensive des TSV und traf mit einem Schuss ins lange Eck erneut zur 2:1-Führung für den TUS Hilter.